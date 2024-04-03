"Наносил удары в голову и пинал": что засняли камеры ресторана "Бау", рассказали в суде

Сегодня на заседании столичного суда по делу Куандыка Бишимбаева прокурор зачитала протокол осмотра видеокамер ресторана "Бау", где погибла Салтанат Нукенова, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила прокурор, в здании Гастроцентра было несколько видеокамер, которые фиксировали происходящее в три папки – "холл", "улица" и "улица №1".

Согласно протоколу, 8 ноября около 21:00 Бишимбаев и Нукенова прибыли в ресторан "Бау", они прошли в VIP-кабинку. Далее камеры зафиксировали их оживленные разговоры с жестикуляциями у входа в ресторан – они продолжили разговор, переместившись в припаркованную у ресторана машину, но затем вернулись в ресторан.

"В 2:19 Бишимбаев и Нукенова пришли в "Бау", зашли в кабинку, Бишимбаев взял алкоголь из бара и два стакана.

6:57 утра – Бишимбаев и Нукенова вышли из кабинки, на обнаженное тело Нукеновой надет плащ, в руках вещи. Нукенова подошла к зеркалу и говорила что-то Бишимбаеву. Бишимбаев был в костюме на обнаженный торс. Он подтолкнул Нукенову и направился в сторону лестницы.

7:00 – Бишимбаев и Нукенова сели в авто и были там минут 15, затем направились обратно к ресторану.

7:15 – они поднялись в ресторан на лифте, при входе из лифта Бишимбаев стал наносить несколько ударов Нукеновой руками в область головы, от чего она упала на пол, Бишимбаев стал пинать ее в область ягодиц несколько раз. Поднял ее за волосы и снова наотмашь ударил рукой в область головы и снова ударил, она упала. Он поднял ее за волосы и затащил в кабинку", - заявила прокурор.

Далее видеокамеры зафиксировали уже, как в ресторан прибыл брат Бишимбаева и с одеялом в руках зашел в кабинку. Далее в ресторан прибыл в персонал, который позже был распущен – сам брат Бишимбаева, Бакытжан Байжанов, покинул заведение.