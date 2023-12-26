Арест Торегали, орден Окапова, отмены концертов: в какие скандалы попадали звезды шоубиза в Казахстане

Звезды под прицелом: 2023 год запомнился, увы, не только карьерными успехами. Аресты, обвинения, закулисные интриги - NUR.KZ предлагает вспомнить самые громкие скандалы шоу-бизнеса в уходящем году.

Арест Торегали Тореали

Казахстанский певец вновь оказался одним из главных скандальных ньюсмейкеров года. В июне музыканта арестовали в наркотическом опьянении.

Местная полиция остановила элитное авто, которым управлял Тореали. Как сообщали в МВД, поведение водителя показалось неадекватным - он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания, повредил припаркованную автомашину Chevrolet. Экспертиза установила у него наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ.

Позже в тот же день стало известно, что Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Об инциденте высказалось множество коллег музыканта. Певица Молдир Ауелбекова отметила, что не может назвать его поступок правильным, однако попросила пользователей Сети подумать перед тем, как писать обидные слова в Сети, отметив, что маме Тореали очень тяжело. Поберечь чувства родителей певца попросил и отец Кайрата Нуртаса.

Куандык Рахым и Альбина Шардарова также прокомментировали случившееся - они не защищали Торегали, однако, отметили, что из-за одного поступка не стоит перечеркивать все хорошие черты музыканта. Саят Медеуов, однако, был чуть более строг - он отметил, что человек искусства должен служить примером.

Концерт Торегали Тореали в Астане, запланированный на 8 июля, в результате был отменен. Музыкант вышел на свободу во второй половине июля, а в октябре он показал, как убирает улицы Алматы - его привлекли к общественным работам на срок до 40 часов.

"Құрмет" Окапова

В октябре этого года певца Али Окапова наградили орденом "Құрмет". Однако, сразу после этого на музыканта вылился шквал хейта в соцсетях – тогда Окапов заявил, что готов отказаться от всех наград.

За исполнителя вступился диджей Иманбек.

"Как мы все знаем, наш друг и коллега Али Окапов получил орден "Құрмет", с чем я его искренне поздравляю. Но, к сожалению, в его адрес поступает очень много критики, и я не согласен с этим", – заявил он.

Скандал комментировала и министр культуры и информации Аида Балаева.

"Он творческий человек, эмоционально воспринял это давление со стороны общественности. Конечно, я считаю, что такая постановка вопроса – зачем дали, почему дали – это решение принимается не одним министерством. Есть механизм представления (к награде – прим. ред.) отдельно и в министерстве, и отдельная комиссия рассматривает и присуждает. Очень важно, что все мы, казахстанцы, вносим вклад в развитие нашего государства, и государство ценит любой труд", – заявила Балаева.

Концертные интриги

Скандал вокруг выступлений Jah Khalib в России из-за его позиции по Украине

Депутат российской Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору, а также к мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга с требованием не допустить концертов казахстанского артиста. Она сослалась на высказывание Бахтияра (настоящее имя певца - прим. ред.), сделанное им в феврале 2022 года - казахстанец находился в столице Украины в момент начала боевых действий.

"Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие... Живы, здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами", – написал казахстанский исполнитель в Stories.

В конечном итоге, концерты Jah Khalib, запланированные на апрель в Москве и Санкт-Петербурге, отменили. Тогда музыкант попытался обелить свою репутацию в РФ, однако, выступления все равно не состоялись.

"Почти вся моя команда - граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей проживает в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями, с удовольствием даю концерты, интервью, выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение ко всем народам России", - написал Jah Khalib.

Быть или не быть: концерт группы Би-2 в Семее

Музыканты 14 июня на концерте в Астане выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от страшного пожара в Абайской области. Солисты Би-2 и организаторы тура решили не переносить концерт в Семее, запланированный на 21 июня, а все средства, вырученные с билетов, перечислить пострадавшим в результате ЧП.

Однако, буквально перед запланированным мероприятием стало известно о его отмене. Информация была опубликована на официальной странице акимата Семея в Instagram, однако позже пост удалили.

"Решение об отмене концерта группы "Би-2" не является личным решением акимата Семея. С инициативой выступила общественность города и депутаты областного маслихата в связи с недавними трагическими событиями, связанными с лесными пожарами, которые стали причиной гибели 15 человек", - позже пояснили в пресс-службе акимата Семея.

Несмотря на это, участники группы прилетели в Семей. После этого стало известно, что выступление все-таки состоится.

"Казахстан" с маленькой буквы и претензии к организаторам: концерты Земфиры в Астане и Алматы

Знаменитая российская певица Земфира впервые за долгое время приехала с гастролями в Казахстан. Концерт в Алматы прошел 18 августа, а в Астане – 20 августа.

После концертов Земфира выложила гневный пост, в котором обрушилась с критикой на организаторов.

"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз. Вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза, спасибо", – написала она.

В комментариях высказались многие казахстанцы. В частности люди отметили, что слово "Казахстан" в оригинале поста певицы написано с маленькой буквы. Другие отметили, что поклонники, которые ждали Земфиру, рукоплескали ей и отдали немалые деньги за билеты, заслужили чуточку больше уважения.

Позже певице пришлось извиняться - и за маленькую букву, и за отношение к слушателям.

"Казахстан, абсолютно не хотела задеть вас! Писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. Прошу прощения. У меня в принципе прекрасная публика, везде, Казахстан исключением не стал. Встретили действительно отлично", - написала Земфира.

После претензий российской певицы, ситуацию прокомментировали организаторы концертов в Астане и Алматы. Дана Орманбаева сообщила, что все оборудование было скомплектовано, согласно требованиям и было утверждено техническим директором артистки заранее.

"Чтобы вы понимали, помимо оборудования, на качество звука и света влияют главным образом специалисты команды любого артиста. У Земфиры их целых три человека", - написала она.

Отмена концертов Максима Галкина в Казахстане

В конце августа российский артист Максим Галкин заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане, которые планировалось провести в Алматы и Астане. Тогда в управлении культуры столицы сообщили, что новую заявку на площадку для концерта артиста в Астане все-таки готовы рассмотреть. Комментарий давали и в акимате Алматы. После этого сообщалось, что концерты юмориста все же могут состояться.

Однако после этого зал Qazaqstan в Астане, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты. Позже "Қазақконцерт" объяснил отмену мероприятий, в том числе и выступления Максима Галкина - виной всему был запланированный ремонт водопровода. Тогда Галкин предложил властям свою помощь с ремонтом, чтобы концерт состоялся.

В итоге, концерты артиста отменили окончательно - как сказал организатор, "до лучших времен".

Опять Борат? Казахстанцы обиделись на 50 Cent

Концерт мировой звезды состоялся в Almaty Arena 28 ноября. Зрители, пришедшие на шоу, танцевали под полюбившиеся хиты нулевых и не могли сдержать своего восторга. После концерта артист написал пост в своей ленте, что расстроило и даже разозлило некоторых его подписчиков из Казахстана.

"Алматы, Казахстан, было зажигательно. Если бы не фильм "Борат", вы бы не поняли, о чем я говорю. Я глобален", - отметил он под фото, которые разместил в карусели.

Казахстанцы оскорбились очередным сравнением с Боратом, отметив, что он не имеет ничего общего с культурой народа и страны.

Асель Аскар заявила об избиении в фитнес-клубе

Казахстанская телеведущая рассказала, что в одном из фитнес-клубов Алматы мужчина ударил ее по лицу, оскорблял и угрожал самой женщине и ее маме, заявляя, что ему за это ничего не будет.

По словам блогера, ее мобилограф снимала тренировку с ней в зале, а незнакомому мужчине не понравилось, что он может попасть в кадр. Словесная перепалка переросла в конфликт - Асель и мужчину разнимали другие посетители зала. Позже стало известно, что обидчика телеведущей арестовали на 15 суток.

"Он по закону ответил за оскорбление моей чести в общественном месте. После он принес свои извинения и я его извинения приняла. В свою очередь, я тоже извинилась и конфликт был исчерпан", - рассказала Асель через два месяца после происшествия.

Певец Рахат Турлыханов избил жену

Дело рассмотрели в СМАС Алматы. Согласно материалам, 4 октября в доме Рахата Турлыханова произошла семейная ссора - в ходе скандала певец нанес своей супруге побои.

В рамках заседания Турлыханов признал вину и согласился на примирение. Его супруга также подтвердила факт избиения и попросила суд прекратить производство по делу. Суд постановил прекратить производство по делу в связи с примирением сторон.