Земфира осталась недовольна организацией концертов в Казахстане

Певица Земфира. Фото: t.me/zemfira

В конце прошлой недели в Алматы и Астане состоялись концерты известной российской певицы Земфиры. Однако звезда заявила, что организация концертов была “чудовищной”.

Пост артистка выложила на своей странице в Instagram.

"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз. Вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза.. спасибо", – написала она.

В комментариях высказались многие казахстанцы. В частности люди отметили, что слово "Казахстан" в оригинале поста певицы написано с маленькой буквы:

"И все же неприятный осадок от поста. Такое уважение и почтение проявил наш народ, а вы с маленькой буквы пишете про наш Казахстан";

"Билеты на концерт был многим не по карману, но ваших слушателей это не остановило. Более того, отдача от публики была бешеная, от вас мало слов, приветствие тоже так себе, и тем ни менее это все списали на ваше состояние. Очень неприятно так публично высказаться-написать про нашу прекрасную страну с маленькой буквы!"

"Земфира, вы конечно профессионал, но организаторы старались по максимуму. А то как вас поддержал народ Казахстана, и я в том числе, как минимум просит уважения. Все остались довольны, к сожалению, кроме Вас. Возможные проблемы перекрыла любовь и голоса казахстанцев. Не всегда перфекционизм уместен, все было от сердца", – заявили пользователи.

При этом публикацию прокомментировала организатор концертный менеджер Дана Орманбаева в своем Telegram-канале. Ее агентство занималось организацией концертов Земфиры Алматы и Астане.

Она пообещала дать развернутый комментарий позже, но отметила, что "Казахстану точно нечего стыдиться".

"Завтра я дам развернутый комментарий по только что опубликованному посту артистки Земфиры. Вы знаете, что я всегда за правду, честность и профессионализм.

Я точно знаю, что имеет в виду певица, и об этом я тоже вынуждена объявить, но не хотела, так как глубоко убеждена, что внутренние блошки можно разобрать самим, зритель этого не заслуживает.

Если честно, то тогда точно всё будет честно. Не так ли? (...)

Не переживайте. Казахстану точно нечего стыдиться. Мы вас не подвели", – заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2033552-zemfira-ostalas-nedovolna-organizatsiey-kontsertov-v-kazahstane/