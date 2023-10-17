Оскандалившийся Торегали Тореали показал, как подметает улицы Алматы (видео)

Отечественный певец Торегали Тореали опубликовал видеоролик, на котором убирает городские улицы. Ранее его приговорили к общественным работам, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети артиста.

В своем официальном Instagram-профиле казахстанский певец Торегали Тореали, одетый в спецформу, показал, как убирает улицы города. Соответствующий пост он подписал отрывком из произведения писателя и поэта Кадыра Мырза Али.

Напомним, в сентябре суд Алматы вынес Торегали приговор по инциденту с полицией – его привлекли к общественным работам на срок до 40 часов.

Добавим, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А потом артиста снова наказали – он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу.