"Он творческий, воспринял давление эмоционально": Балаева об отказе Али Окапова от наград

В кулуарах мажилиса глава Минкультуры и информации прокомментировала отказ Али Окапова от наград после недовольства в соцсетях его награждением орденом "Құрмет", передает корреспондент NUR.KZ.

Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что ее настораживает тенденция общества в соцсетях с "желанием все отменять и все отрицать".

"Это ни к чему хорошему не приведет. Фактически, все стали экспертами во всех направлениях. Очень важно, чтобы каждый эксперт комментировал по своему направлению – это было бы профессиональное мнение.

В отношении Али Окапова я давала комментарий: он творческий человек, эмоционально воспринял это давление со стороны общественности. Конечно, я считаю, что такая постановка вопроса – зачем дали, почему дали – это решение принимается не одним министерством. Есть механизм представления (к награде – прим. ред.) отдельно и в министерстве, и отдельная комиссия рассматривает и присуждает. Очень важно, что все мы, казахстанцы, вносим вклад в развитие нашего государства, и государство ценит любой труд", – заявила Балаева.

Она добавила, что при желании отменить награду Окапову в обществе не популяризируют других обладателей госнаград.

"У меня другой вопрос: почему мы не показываем людей, которые в этом году получили большое количество наград – представителей благородных профессий, заводов, фабрик, тружеников… почему мы не показываем наших героев?" – добавила Балаева.

Напомним, в октябре этого года Окапова наградили орденом "Құрмет".

Однако за новостью о награде на певца вылилось много хейта в соцсетях – певец заявил, что готов отказаться от всех наград.

За артиста вступился музыкант Иманбек.

"Как мы все знаем, наш друг и коллега Али Окапов получил орден "Құрмет", с чем я его искренне поздравляю. Но, к сожалению, в его адрес поступает очень много критики, и я не согласен с этим", – заявил он.

После Окапов написал еще один пост в соцсетях, где анонсировал свое интервью с Динарой Сатжан и пообещал "исчерпывающе поделиться своими мыслями".

Али Окапов – казахстанский композитор, музыкант. Он сын Народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой и музыкального продюсера Таскына Окапова, который скончался в 1999 году.

В этом году Али Окапов впервые стал отцом.