Отмену концерта "Би-2" прокомментировали в акимате Семея

Группа "Би-2". Фото: instagram.com/b2band

Отмену концерта рок-группы "Би-2" прокомментировали в пресс-службе акимата Семея. Объявление об этом сначала было размещено на официальной странице ведомства в Instagram, а затем удалено, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решение об отмене концерта группы "Би-2" не является личным решением акимата Семея. С инициативой выступила общественность города и депутаты областного маслихата в связи с недавними трагическими событиями, связанными с лесными пожарами, которые стали причиной гибели 15 человек", - пояснили в пресс-службе акимата Семея.

Здесь добавили, что с момента общенационального траура (12 июня), объявленного президентом Казахстана, в Семее не проводились развлекательные мероприятия в знак солидарности со скорбью семей, потерявших своих близких.

"Отменены празднования в честь Дня казахстанской полиции, Дня государственного служащего, Дня судьи и работника суда, Дня работников СМИ, в также другие мероприятия регионального и республиканского масштабов.

Также добавим, что организатором концерта является частная компания ТОО "ЛЕВИТ-КАТАНА", а не акимат Семея", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2025575-otmenu-kontserta-bi-2-prokommentirovali-v-akimate-semeya/