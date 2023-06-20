Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Отмену концерта "Би-2" прокомментировали в акимате Семея

Опубликовано:

Группа "Би-2"
Группа "Би-2". Фото: instagram.com/b2band

Отмену концерта рок-группы "Би-2" прокомментировали в пресс-службе акимата Семея. Объявление об этом сначала было размещено на официальной странице ведомства в Instagram, а затем удалено, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решение об отмене концерта группы "Би-2" не является личным решением акимата Семея. С инициативой выступила общественность города и депутаты областного маслихата в связи с недавними трагическими событиями, связанными с лесными пожарами, которые стали причиной гибели 15 человек", - пояснили в пресс-службе акимата Семея.

Здесь добавили, что с момента общенационального траура (12 июня), объявленного президентом Казахстана, в Семее не проводились развлекательные мероприятия в знак солидарности со скорбью семей, потерявших своих близких.

"Отменены празднования в честь Дня казахстанской полиции, Дня государственного служащего, Дня судьи и работника суда, Дня работников СМИ, в также другие мероприятия регионального и республиканского масштабов.

Также добавим, что организатором концерта является частная компания ТОО "ЛЕВИТ-КАТАНА", а не акимат Семея", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2025575-otmenu-kontserta-bi-2-prokommentirovali-v-akimate-semeya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.