"Би-2". Фото: instagram.com/b2band

Концерт группы "Би-2" неожиданно отменили в Семее. Об этом стало известно из сообщения на официальной странице городского акимата в Instagram, однако позже пост был удален.

"В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области, концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный на 21 июня в МКСК "Арена", отменяется. Просим всех отнестись с пониманием к принятому решению", - говорилось в сообщении акимата Семея.

Многие пользователи раскритиковали принятое решение, поскольку концерт должен был быть благотворительным. Позже объявление было удалено со страницы ведомства в Instagram.

Объявление. Скриншот: instagram.com/semey_akimdigi

Напомним, известная рок-группа "Би-2" в рамках мирового тура в поддержку нового альбома "Алиллуйя" должна была выступить в Семее 21 июня.

14 июня на концерте в Астане Шура Би-2 и Лева Би-2 выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от страшного пожара в Абайской области. Музыканты и организаторы тура решили не переносить концерт, а все средства, вырученные с билетов, перечислить пострадавшим в результате ЧП.

Загорание деревьев на предварительной площади 0,3 га произошло на территории Батпаевского лесничества 8 июня. Позже появилась информация, что площадь пожара увеличилась до 30 тыс. га, а затем и до 60 тыс. га. Его не ликвидировали до сих пор.

Жертвами огня стали 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

Также скончался выехавший тушить пожар тракторист Долонского лесничества Сергей Архипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2025528-kontsert-gruppy-bi-2-neozhidanno-otmenili-v-semee/