"Человек искусства должен служить примером": Саят Медеуов о ситуации с Торегали Тореали

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский исполнитель Саят Медеуов, ставший гостем программы "Ұйқым келмейді", высказал свое мнение о скандальной ситуации с коллегой по сцене - певцом Торегали Тореали.

Ведущие программы спросили, как артист отнесся к поступку Торегали Тореали.

"Поскольку ты человек искусства, то должен служить примером людям. Кем бы ты ни был, если ты творческий человек, должен поступать правильно.

Ну, конечно, без мелких ошибок никогда не обходится. Где-то, возможно, скажут плохое слово, может быть, попадут на видео, когда сидят в какой-то компании или гуляют.

Возможно, к этому можно отнестись с понимаем, я с этим согласен, ведь никто не может быть идеальным.

Но в данном случае все же была совершена ошибка, что скрывать. Есть люди искусства, которые его защищают. Но, по-моему, мы должны оценивать любую ситуацию разумно.

Есть специалисты, которые занимаются этим делом. Они должны решить и ответить на эти вопросы.

Я сейчас далек от того, чтобы сказать, что нужно его простить или еще что-нибудь. Раз уж ты в сфере искусства, нужно идти правильным путем. Каждый из нас так должен поступать", - заключил певец.

Напомним, 14 июня стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы. Исполнителя арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

О нашумевшем инциденте с коллегой по сцене высказалась певица Молдир Ауелбекова, прокомментировали случившееся после Куандык Рахым и Альбина Шардарова. А младшая сестра Торегали Тореали заступилась за брата.

Адвокат Торегали Тореали Тлеужан Кишкенебаев рассказал, что в момент задержания артиста с ним в машине была беременная жена. На певца завели уголовное дело. О ситуации с Торегали недавно высказался и отец Кайрата Нуртаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2025777-chelovek-iskusstva-dolzhen-sluzhit-primerom-sayat-medeuov-o-situatsii-s-toregali-toreali/