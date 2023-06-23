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Концерт Торегали Тореали в Астане отменили

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Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Концерт казахстанского певца Торегали Тореали, попавшего недавно в скандал с вождением в наркотическом опьянении, отменили в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"8 июля в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева был запланирован концерт Торегали Тореали и Абдижаппара Алкожи.

Вчера, 22 июня, организатор концерта объявил, что концерт не состоится. Поэтому мероприятие не будет проходить в нашем зале. Информацию о концерте можно узнать у организаторов. Наше заведение не имеет никакого отношения к данному мероприятию, мы лишь предоставляем зал в аренду", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе столичной филармонии.

14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения.

В полиции рассказали, что его поведение показалось неадекватным – он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания. В Сети опубликовали кадры происшествия.

Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет. Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга. По его словам, Торегали был задержан по дороге в аэропорт. Он собирался лететь к больной дочери в Кызылорду.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

На днях певец получил еще трое суток ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2026088-kontsert-toregali-toreali-v-astane-otmenili/

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