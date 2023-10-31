Суд прекратил производство в отношении певца Рахата Турлыханова по делу об избиении жены

Казахстанский певец Рахат Турлыханов избил свою жену - в Алматы состоялось судебное заседание по данному делу, однако производство было прекращено, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление суда.

Дело рассмотрели в СМАС Алматы. Согласно материалам, 4 октября текущего года в доме Рахата Турлыханова произошла семейная ссора - в ходе скандала певец нанес своей супруге побои.

В рамках заседания Турлыханов признал вину и согласился на примирение. Его супруга также подтвердила факт избиения и попросила суд прекратить производство по делу.

Суд постановил прекратить производство по делу в связи с примирением сторон.

Отметим, согласно официальному сайту Алматинского городского суда, часть 1-1 статьи 73-2 КоАП предусматривает нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, и влекут предупреждение или административный арест на срок до десяти суток.