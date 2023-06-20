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Группа "Би-2" прилетела в Семей (фото, видео)

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Группа "Би-2"
Группа "Би-2". Фото: instagram.com/levab2

Несмотря на отмену концерта, музыканты "Би-2" прилетели в Семей. Фотографии из аэропорта были опубликованы на официальных страницах группы и солистов в Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

"Семей, мы прилетели!" - говорится в сторис на официальной странице "Би-2" в Istagram. На фото Шура Би-2 и Лева Би-2 позируют на фоне аэропорта.

Сторис с "Би-2"
Сторис. Скриншот: instagram.com/b2band

"Семей, мы здесь!" - написал Лева Би-2.

Также в Сети появилось видео, как музыканты спускаются с борта самолета. Будет ли концерт, до сих пор неизвестно.

Напомним, известная рок-группа "Би-2" в рамках мирового тура в поддержку нового альбома "Алиллуйя" должна была выступить в Семее 21 июня и направить деньги пострадавшим в результате страшного пожара в Абайской области.

Буквально перед запланированным мероприятием стало известно о его отмене. Информация была опубликована на официальной странице акимата Семея в Instagram, однако позже пост удалили.

Сегодня городские власти прокомментировали ситуацию.

"Решение об отмене концерта группы "Би-2" не является личным решением акимата Семея. С инициативой выступила общественность города и депутаты областного маслихата в связи с недавними трагическими событиями, связанными с лесными пожарами, которые стали причиной гибели 15 человек", - пояснили в пресс-службе акимата Семея.

Здесь добавили, что с момента общенационального траура (12 июня) в городе не проводились развлекательные мероприятия в знак солидарности со скорбью семей, потерявших своих близких.

Кроме того, дополнили в ведомстве, организатором концерта является частная компания ТОО "ЛЕВИТ-КАТАНА", а не акимат Семея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2025583-gruppa-bi-2-priletela-v-semey-foto-video/

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