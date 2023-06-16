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Куандык Рахым и Альбина Шардарова высказались о случившемся с Торегали Тореали

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Куандык Рахым, Альбина Шардарова и Торегали Тореали
Куандык Рахым, Альбина Шардарова и Торегали Тореали. Фото: instagram.com/albina.shardarova

Казахстанские артисты Куандык Рахым и Альбина Шардарова высказались об инциденте с Торегали Тореали, которого арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Куандык Рахым высказал свое мнение о случившемся.

В стихотворной форме он отметил, что никогда не случается так, как задумал человек, отсюда и возникают обвинения и пересуды. Но исход дела всегда в руках Всевышнего.

"Я не оправдываю, но пусть Аллах больше не дает таких испытаний", - написал он.

Сторис Куандыка Рахыма
Сторис Куандыка Рахыма. Скриншот: instagram.com/rakhym_kuandyk.kz

Певица Альбина Шардарова разместила в ленте фото с Торегали Тореали и Куандыком Рахымом. Она заявила, что из-за одного проступка нельзя перечеркивать все хорошие качества талантливого певца.

"Что не случается с мужчиной? Для тех, кто знает семью Торегали, он всегда будет уважаемым человеком, он сын достойных родителей. Даст Аллах и это испытание останется позади, чтобы залечить раны, понадобится время. Все будет хорошо", - написала она.

Напомним, 14 июня стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы. Кадры задержания певца появились в Сети и вызвали большой резонанс.

Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. О нашумевшем инциденте с коллегой по сцене высказалась певица Молдир Ауелбекова. А младшая сестра Торегали Тореали заступилась за брата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2025033-kuandyk-rahym-i-albina-shardarova-vyskazalis-o-sluchivshemsya-s-toregali-toreali/

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