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Концерт "Би-2" в Семее решили не отменять

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Группа "Би-2
Группа "Би-2". Фото: instagram.com/b2band

Концерт "Би-2" решили не отменять в Семее. Он состоится. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале городского акимата.

Проведение рок-концерта после трагической гибели наших земляков и общенационального траура стало причиной недовольства со стороны многих жителей.

В результате общественность города и депутаты областного маслихата выступили с инициативой перенести концерт российской группы на более поздний срок и тем самым разделить боль утраты и проявить солидарность с семьями, которые потеряли своих близких – маму, отцов и сыновей.

Однако, данное решение вызвало общественный резонанс, в связи с чем местный исполнительный орган Бородулихинского района связались с семьями погибших и убедились в том, что проведение концерта не оскорбит их чувств.

Таким образом, по согласованию с родными погибших лесников и после получения их согласия на проведение концерта, который, по заявлению самих артистов, будет носить благотворительный характер, принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе «Абай Арена».

Отметим, что решение о переносе концерта группы «Би-2» на более позднюю дату не было решением акимата города Семей. Также добавим, что организатором концерта является частная компания «ЛЕВИТ-КАТАНА

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2025611-kontsert-bi-2-v-semee-reshili-ne-otmenyat/

Автор: Колмакова Виктория
Концерт "Би-2" в Семее решили не отменять

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