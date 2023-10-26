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Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет" (фото, видео)

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет". Об этом артист написал в своем Instagram-аккаунте, показав кадры с церемонии награждения, передает NUR.KZ.

"Сегодня я стал обладателем ордена "Құрмет"! Честно, вообще не ожидал! Но в любом случае, конечно же, я очень благодарен! Надеюсь оправдать возложенную веру и надежды. Всем спасибо большое за поздравления!" - отметил исполнитель в своем блоге.

Подписчики, в числе которых представители казахстанского шоу-бизнеса - Динара Султан, Мадина Садвакасова, Динара Сатжан и другие знаменитости, поздравили Али Окапова с высокой наградой.

"Круто! Мои поздравления", "Заслуженный орден! Спасибо вашим родителям за ваше воспитание, за ваше творчество и талант", "Новых побед!" - гласят комментарии под публикацией.

Напомним, в преддверии Дня республики Токаев наградил ряд казахстанцев за вклад в развитие страны. Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2042559-ali-okapov-stal-kavalerom-ordena-qurmet-foto-video/

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