Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет" (фото, видео)

Казахстанский певец Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет". Об этом артист написал в своем Instagram-аккаунте, показав кадры с церемонии награждения, передает NUR.KZ.

"Сегодня я стал обладателем ордена "Құрмет"! Честно, вообще не ожидал! Но в любом случае, конечно же, я очень благодарен! Надеюсь оправдать возложенную веру и надежды. Всем спасибо большое за поздравления!" - отметил исполнитель в своем блоге.

Подписчики, в числе которых представители казахстанского шоу-бизнеса - Динара Султан, Мадина Садвакасова, Динара Сатжан и другие знаменитости, поздравили Али Окапова с высокой наградой.

"Круто! Мои поздравления", "Заслуженный орден! Спасибо вашим родителям за ваше воспитание, за ваше творчество и талант", "Новых побед!" - гласят комментарии под публикацией.

Напомним, в преддверии Дня республики Токаев наградил ряд казахстанцев за вклад в развитие страны. Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана.