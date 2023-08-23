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Организатор концертов Земфиры в Казахстане прокомментировала претензии артистки

Опубликовано:

Земфира
Земфира. Фото: t.me/zemfira

Организатор концертов Земфиры в Астане и Алматы, партнер компании DPARTNERS Дана Орманбаева изложила свою версию происходящего и ответила в Telegram-канале на обвинение артистки в "чудовищной" организации концертов в Казахстане.

Дана Орманбаева опубликовала в своем Telegram-канале комментарий, в котором подробно рассказала о подготовке концертов Земфиры в Казахстане, требованиях, которые предъявляла команда певицы, а также ответила на обвинения артистки в "чудовищной" организации концертов.

Орманбаева отметила, что особенные сложности возникли в коммуникации с тур-менеджером певицы Андреем. Что касается концерта в Алматы, то, по словам организатора, "судя по настроению артистки, звук и свет в Алматы были отличными".

"После концерта, на который, как мы поняли, прилетели друзья артистки, они вместе долго находились в гримерке и затем продолжили встречу в отеле. Встреча длилась до пяти утра.

По просьбе менеджмента мы доставили дополнительно алкоголь. И тоже отнеслись с пониманием. Эта история вовсе не про райдер и обязательства, а про наше гостеприимство", — написала организатор.

По словам Даны, sound check в Астане проходил сложнее, чем в Алматы. Она обращает внимание, что все оборудование было скомплектовано, согласно требованиям и было утверждено техническим директором артистки заранее.

"Чтобы вы понимали, помимо оборудования, на качество звука и света влияют главным образом специалисты команды любого артиста. У Земфиры их целых три человека.

И свой f**k артистка показала трижды не нам, как кто-то полагает, а своему персональному звукачу Александру (кстати, очень приятный человек). По некоторым данным, Александра уволили сразу после концерта в Астане", — сообщила Орманбаева.

По словам Даны, артистка отругала команду не только за звук, но и за свет. Организатор отмечает, что в тот вечер "досталось" всей команде артистки.

"Не снимая с себя ответственности за процессы, в которых мы участвуем, не перекладывая их ни на кого, хочу сказать следующее. В нашем деле (как и во многих сотрудничествах) важно соответствие понимания вещей, важны единые стандарты. И они касаются не только оперативности.

Они касаются и коммуникаций. Они очень важны. Важна стабильность команды, ее единство, если хотите, то и корпоративная культура. А в коллективе артистки этого нет. Подтверждаем. К сожалению", — сказала организатор.

Дана Орманбаева заявила, что якобы люди в команде Земфиры меняются с высокой частотой, и "среди них нет сильного эмпатийного персонального помощника".

"До свидания, дорогая Земфира! Вы, бесспорно, голос поколений, Вы— легенда и уникум, но что действительно чудовищно, так это Ваш менеджмент, и это надо признать.

Время таких "специалистов" ушло. Мы давно творим с любовью к людям и не ведем себя ни с кем так на площадке, кто бы не выступал: звезда или начинающий артист. У нас единый стандарт. И мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан", — написала Дана Орманбаева.

Земфира выступила с концертом в Алматы 18 августа, а в Астане — 20 августа. Позже в аккаунте певицы в Instagram появилась публикация, что она недовольна организацией концертов в Казахстане.

Ее подписчиков из Казахстана возмутил пост певицы, прежде всего, тем, что она написала слово "Казахстан" с маленькой буквы. После этого артистка обновила свою публикацию, извинилась перед казахстанцами и отметила, что не хотела никого задеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2033651-organizator-kontsertov-zemfiry-v-kazahstane-prokommentirovala-pretenzii-artistki/

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