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30 лет независимости Казахстана

Максим Галкин заявил, что ему запрещают проводить концерты в Казахстане (видео)

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Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Комик Максим Галкин, чьи концерты планировались этой осенью в Астане и Алматы, заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ребят, ну, чтобы все-таки порадовать злопыхателей, они у меня тоже есть: где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов, это, как ни странно, – Казахстан. Причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алматы.

Мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно, начали продаваться билеты, и все замечательно, а потом пошло-поехало – какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты, то останавливалась продажа, то нет.

Я понимаю, наверное, чем-то я страшен властям Казахстана, что так испугались прям проведения моих концертов. Но на данный момент на уровне государства фактически негласный запрет на проведение моих концертов. И это очень жаль, потому что я обожаю Казахстан, я обожаю публику в Казахстане, зрителей", – поделился Галкин в Instagram.

Артист добавил, что за последние полтора года он получил огромную поддержку от казахстанцев, за что очень им благодарен.

"Я получил столько поддержки от моих подписчиков и зрителей из Казахстана за последние полтора года в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг меня и моей семьи, столько тепла, столько слов. Я вам очень благодарен, мои дорогие друзья из Казахстана.

Спасибо большое, мои зрители, мои подписчики – я обязательно когда-нибудь приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись. Это очень грустно. Я все-таки думал, что как-то посвободнее себя чувствуют власти Казахстана в сложившейся мировой обстановке, но нет – я несу какую-то угрозу. Казахстан, люблю вас, надеюсь на скорую встречу, но, к сожалению, видимо, не в этот раз", – заявил Галкин.

Отметим, что продажа билетов на концерт Галкина в Казахстане была начата еще в начале года – сейчас же на сайтах, где велась продажа, указано, что билеты временно не продаются.

В управлении культуры Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что организаторы концерта Максима Галкина выбрали для мероприятия площадку ЦКЗ им. Розы Баглановой, но именно в этот день там планировался концерт ко Дню учителя.

"1 марта поступило письмо от директора ИП "TopBilet" о проведении вечера Максима Галкина в Центральном концертном зале "Казахстан" имени Розы Баглановой 8 октября 2023 года.

В связи с тем, что 8 октября (в ЦКЗ им.Розы Баглановой - прим. ред.) будет проведен концерт в честь Дня учителя, организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание. Повторных писем от организаторов не поступало", - заявили в пресс службе ведомства.

При этом, новую заявку на площадку для Галкина в Астане все-таки готовы рассмотреть.

"Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству", - сообщают в управлении.

Мы также обратились за комментарием в акимат Алматы, но там пока не ответили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2034642-maksim-galkin-zayavil-chto-emu-zapreschayut-provodit-kontserty-v-kazahstane-video/

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