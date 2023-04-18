Концерты Jah Khalib в России потребовали отменить из-за его позиции по Украине

Jah Khalib. Фото: instagram.com/jahkhalib

В России призвали отменить концерты казахстанского рэпера Jah Khalib в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее в соцсетях исполнитель открыто заявлял о своей симпатии к народу Украины.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору, а также к мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга с требованием не допустить концертов Jah Khalib. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Как указала депутат в своих обращениях, которые она прикрепила к посту, внимание на слова Бахтияра Мамедова (настоящее имя Jah Khalib) об Украине и СВО обратили издания Readovka и паблик Антона Красовского "Консерватор".

При этом Лантратова ссылается на высказывание рэпера, сделанное еще в феврале 2022 года. Тогда Jah Khalib сообщил, что находится в Киеве.

"Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие... Живы, здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами", – написал казахстанский исполнитель в Stories.

Отменить концерты Jah Khalib призвал и российский рэпер и журналист Аким Апачев на своей странице ВКонтакте.

"В Москве в этом году запланированы два концерта Jah Khalib – казахстанского рэпера, поддерживающего Украину

Вы чего там? Ау! Может сразу концерт Зеленского организуете в Кремле? Гнать ссаными тряпками всех, кто порочит нашу страну. Враг остается врагом, он не может резко стать союзником ради концерта в Москве", – заявил он.

Тем не менее, по данным РИА Новости, концерты пока не отменились. Представители одной из площадок сообщили агентству, что на данный момент концерт все еще планируется к проведению. Билеты также пока можно найти в продаже.

Сообщается, что Jah Khalib должен выступить 23 апреля в Crocus City Hall в Москве и 25 апреля в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Бахтияр Мамедов (Jah Khalib) родился в Алматы 29 сентября 1993 года. С детства увлекался музыкой, так как сам рос в музыкальной семье.

Высшее образование Бахтияр Мамедов получил на факультете менеджмента и музыкознания Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы.

Впервые в ротацию на радио композиция Jah Khalib попала в 2013 году. Прозвучал трек под названием "Давай улетим далеко".

В 2019 году он стал лучшим музыкантом по версии пользователей "ВКонтакте". Развивая свое творчество, певец переехал из Алматы в Москву. Он рассказывал, что некоторое время жил в столице России, но Москва оказалась "не его городом".

"У меня ничего не "перло", и жизнь как-то под откос пошла", – признавался тогда артист.

Через какое-то время Jah Khalib перебрался в Киев. С переездом в столицу Украины, по его словам, в жизни музыканта снова наступила белая полоса. Мамедов говорил, что считает Киев своей "творческой Меккой" и что в этом городе поток творчества идет лучше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2017164-kontserty-jah-khalib-v-rossii-potrebovali-otmenit-iz-za-ego-pozitsii-po-ukraine/