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"Его маме очень тяжело": Молдир Ауелбекова высказалась об инциденте с Торегали Тореали

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Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отечественная певица Молдир Ауелбекова высказалась в Instagram по поводу случившегося громкого инцидента с артистом Торегали Тореали, которого арестовали в Алматы, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекову спросили, как она расценивает поступок Торегали Тореали.

"Конечно, я не могу сказать, что он поступил правильно. Но в целом хочу сказать, Тореш и его семья - хорошие люди. Он тоже чей-то сын, чей-то отец. Знаю одно, что и на его голову выпало много испытаний, о которых он умалчивает.

Некоторые бы подумали перед тем, как писать обидные слова в Сети, ведь его маме очень тяжело. Пусть мамы не плачут", - отметила она.

Сторис Молдир Ауелбековой
Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Напомним, вчера, 14 июня, Торегали Тореали был задержан за рулем авто в наркотическом опьянении в Алматы. Певца арестовали на 20 суток и лишили прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2024855-ego-mame-ochen-tyazhelo-moldir-auelbekova-vyskazalas-ob-intsidente-s-toregali-toreali/

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