"Все, что вы читали - ложь": Jah Khalib отреагировал на призывы отменить его концерты в России

Jah Khalib. Фото: instagram.com/jahkhalib

Казахстанский исполнитель Jah Khalib прокомментировал информацию об отмене двух своих концертов в России. Соответствующий пост музыкант разместил на своей странице в Instagram.

"Все, что вы читали в последние пару дней - ложь. Моя "сторис", вокруг которой весь этот информационный ажиотаж, была опубликована более года назад.

Это "сторис" благодарности простым людям из Украины, которые в трудную минуту помогли эвакуировать меня и мою супругу, находившуюся на восьмом месяце беременности, из бомбоубежища и благополучно добраться до Казахстана. Вследствие чего, у меня, хвала Всевышнему, родилась здоровая дочь, с которой мы уже год проживаем в родном Алматы.

Почти вся моя команда - граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей проживает в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями, с удовольствием даю концерты, интервью, выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение ко всем народам России", - говорится в публикации музыканта.

Напомним, несколько дней назад в России призвали отменить концерты Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов - прим. ред.), которые должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору, а также к мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга с требованием не допустить концертов.

Против концертов казахстанского исполнителя выступил также российский рэпер и журналист Аким Апачев.

И Лантратова, и Апачев аргументировали свою позицию тем, что Jah Khalib поддерживает Украину. Они сослались на публикацию Бахтияра в соцсетях, которую он сделал в феврале 2022 года, находясь в Киеве.

Позже СМИ, ссылаясь на руководителей площадок, на которых должны были пройти концерты, сообщили об отмене шоу Jah Khalib.

Как сообщается на сайте 24smi.org, Бахтияр Мамедов родился 29 сентября 1993 года в Алматы в семье выходца из Азербайджана и казашки. С ранних лет родители прививали Бахтияру любовь к хорошей музыке и кино, что в дальнейшем сильно отразилось на творчестве исполнителя.

В 2000 году мальчик пошел в школу с лингвистическим уклоном (углубленное изучение английского), где и познакомился с теми, кто в дальнейшем вошел в состав первой музыкальной группы Мамедова. В 2005 году родители отдали Бахтияра в музыкальную школу, чтобы он учился игре на саксофоне.

Первым серьезным прорывом Jah Khalib стал трек "Давай улетим", попавший в ротацию на радио в 2013 году. Треки Мамедов сразу же прорвались на лидирующие строчки хит-парадов сначала Казахстана, а после — России, Украины и Беларуси.

В 2016-м Jah Khalib выпустил альбом "Если че, я Баха", ставший хитовым с первых же дней релиза, а треки "Созвездие ангела", "Порвано платье" и другие становились лидерами по загрузкам с iTunes.

О своей личной жизни Бахтияр говорит редко. О том, что Jah Khalib женился, стало известно в начале 2021 года. Как оказалось, певец вступил в брак еще летом 2020 года, но старался не афишировать это. А в июне 2020-го музыкант впервые стал отцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2017479-vse-chto-vy-chitali-lozh-jah-khalib-otreagiroval-na-prizyvy-otmenit-ego-kontserty-v-rossii/