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30 лет независимости Казахстана

"До лучших времен": концерты Максима Галкина в Казахстане окончательно отменили

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Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Концерты российского юмориста Максима Галкина, которые должны были состояться в эти выходные в Алматы и Астане, отменили. Об этом сообщил организатор мероприятий Алексей Пучков, передает NUR.KZ.

Как сообщил организатор концертов Максима Галкина Алексей Пучков на своей официальной странице в Facebook, мероприятия все же было решено отменить.

"Времени до запланированных концертов осталось очень мало, и очень много людей собирались приехать и прилететь из других городов и стран. Мы не можем больше ждать каких-то ответов и решений, мы очень ценим Вас и ваше время.

К моему большому сожалению, я вынужден Вам сообщить, что мы приняли непростое решение: по независимым от нас причинам концерты Максима Галкина в Алматы и Астане отменяются до лучших времен", – написал он.

Отмечается, что возврат билетов можно сделать на сайте Topbilet.kz. Деньги обещают вернуть полностью, без удержания каких-либо комиссий и сборов.

"Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал, надеялся и верил в данный проект. Огромное Вам спасибо!" – добавил Пучков.

Отмена концертов Максима Галкина в Казахстане

Напомним, еще в конце августа российский артист Максим Галкин заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане, которые планировалось провести в Алматы и Астане.

Тогда в управлении культуры столицы сообщили, что новую заявку на площадку для концерта артиста в Астане все-таки готовы рассмотреть. Комментарий давали и в акимате Алматы.

После этого сообщалось, что концерты юмориста все же могут состояться.

В начале сентября Галкин обратился к казахстанцам в соцсетях. Он поблагодарил их за поддержку и объявил новые даты концертов в Астане и Алматы.

Однако недавно зал Qazaqstan в Астане, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты. Позже "Қазақконцерт" объяснил отмену мероприятий, в том числе и выступления Максима Галкина.

Сообщалось, что в период с 4 по 10 октября 2023 года ГКП "Астана су арнасы" будет проводить технические работы на сетях водопровода на территории города, в том числе на территории, прилегающей к РГКП "ГКО "Қазақконцерт" имени Розы Бағлановой" (Центральный концертный зал Qazaqstan).

На это отреагировал сам артист, предложив свою помощь концертным залам с ремонтом.

Однако журналисты озвучивали мнение о том, что сложившаяся ситуация может быть связана с письмом якобы от российского посольства в МИД. В этом письме, по их словам, могла быть озвучена просьба не пускать некоторых артистов в нашу страну с концертами.

Прокомментировать эту информацию представители СМИ просили официального представители МИД Айбека Смадиярова. Сам Смадияров ответил, что впервые слышит о таком письме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2039610-do-luchshih-vremen-kontserty-maksima-galkina-v-kazahstane-okonchatelno-otmenili/

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