Концерты казахстанского рэпера Jah Khalib отменили в двух городах России

Jah Khalib. Фото: Instagram/jahkhalib

Концерты казахстанского рэпера Jah Khalib отменили в Москве и Санкт-Петербурге. Информацию об этом прокомментировали руководители площадок, где должен был выступать артист.

Гендиректор концертной площадки Crocus City Hall Роман Грачев сообщил корреспондентам ИА Regnum, что концерт Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов) в Москве не состоится. Мероприятие было запланировано на 23 апреля.

Также об отмене шоу заявили представители КСК "М-1 Арена" в Санкт-Петербурге.

"Концерт отменен. Только что пришло распоряжение руководства площадки", - сообщили корреспондентам издания.

Концерт в культурной столице РФ был запланирован на 25 апреля.

Отметим, что на момент написания статьи покупка билетов на концерты Jah Khalib в Москве и Санкт-Петербурге на портале "ЯндексАфиша" была доступна.

Напомним, ранее в России призвали отменить концерты казахстанского рэпера Jah Khalib в Москве и Санкт-Петербурге. До этого в соцсетях исполнитель открыто заявлял о своей симпатии к народу Украины.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору, а также к мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга с требованием не допустить концертов Jah Khalib.

Отменить концерты Jah Khalib призвал также российский рэпер и журналист Аким Апачев.

Стоит отметить, что противники концертов казахстанского исполнителя аргументировали свою позицию тем, что он поддерживает Украину, ссылаясь на высказывания Бахтияра, которые он сделал в феврале 2022 года, находясь в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2017368-kontserty-kazahstanskogo-repera-jah-khalib-otmenili-v-dvuh-gorodah-rossii/