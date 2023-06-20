"Не нужно еще больше ранить его родителей": отец Кайрата Нуртаса высказался о ситуации с Торегали

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Отец певца Кайрата Нуртаса высказался в соцсети по поводу произошедшего инцидента с Торегали Тореали, арестованного в Алматы на 20 суток и лишенного прав на 7 лет, передает NUR.KZ.

Нуртас Айдарбеков написал пост в соцсести, где высказал свое мнение по поводу случившегося с Торегали. Он встал на защиту родителей артиста, которые столкнулись с хейтом в Сети.

"Скажите, кто из родителей, воспитывая ребенка, хочет, чтобы он вырос плохим? Мы говорим, что Торегали плохой, но как нам получить хорошего? Мы должны исправить то, что имеем.

Я прекрасно вас понимаю, но хочу, чтобы и вы отнеслись к ситуации с пониманием. И без того этот парень сполна испытывает отведенное ему Аллахом.

Я думаю, не нужно еще больше ранить сердца его родителей, которым и так сейчас нелегко.

Никто не знает, что случится с нами завтра, только Аллаху это ведомо. Пусть Всевышний не испытывает родителей детьми", - отметил он.

Напомним, 14 июня стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы. Исполнителя арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

О нашумевшем инциденте с коллегой по сцене высказалась певица Молдир Ауелбекова, прокомментировали случившееся после Куандык Рахым и Альбина Шардарова. А младшая сестра Торегали Тореали заступилась за брата.

Адвокат Торегали Тореали Тлеужан Кишкенебаев рассказал, что в момент задержания артиста с ним в машине была беременная жена. На певца завели уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2025574-ne-nuzhno-esche-bolshe-ranit-ego-roditeley-otets-kayrata-nurtasa-vyskazalsya-o-situatsii-s-toregali/