"Решается моя судьба": подсудимая Перизат Кайрат обратилась к свидетелю

В суде продолжается рассмотрение дела о хищениях из благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ, главой которого являлась Перизат Кайрат - подсудимая обратилась к свидетелю, передает корреспондент NUR.KZ.

У учредителей общественного объединения в столичном суде спрашивали, их ли подписи стоят на некоторых документах. Один из допрашиваемых, Сергей Матюшенко, сообщил, что не подписывал один из протоколов.

"Действительно второй протокол не ты подписывал? Ты не врешь? Понимаешь, моя судьба решается", - обратилась к свидетелю подсудимая Перизат Кайрат.

Сергей Матюшенко повторил, что подпись в документе не его.

Также еще несколько свидетелей сообщили, что в протоколах стоят не их подписи.

А подсудимой судья сделал замечание после нескольких повторяющихся вопросов по поводу подписей.

"Суд будет снимать ваши вопросы, если вы будете повторять их. Прошу вас больше не оказывать давление. (…) Есть порядок судебного заседания", - заявил судья.

Суд по делу Перизат Кайрат

Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр". Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека.

А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

На предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

Во время предварительного слушания подсудимая Перизат Кайрат заявила, что не признает вину. Кроме того, она обвинила сотрудников СИЗО в нанесении побоев.

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