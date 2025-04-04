Новые подробности по делу Перизат Кайрат раскрыли в АФМ

В Агентстве РК по финансовому мониторингу рассказали об итогах расследования в отношении Перизат Кайрат, а также объяснили, в чем подозревают ее мать, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале АФМ сообщается, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

"Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 года неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках.

Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства Кайрат П. переводила на свои личные счета и ее матери Алашбаевой Г. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее", - сказано в сообщении.

По версии обвинения, с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат Кайрат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила.

Также в АФМ заявили, что в целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения.

"В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды. Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП "Алашбаева Г." якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге.

В январе 2024 года Кайрат П. часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО "Rebel flowers" за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге", - рассказали в агентстве.

Кроме того, Кайрат обвиняют в том, что на похищенные деньги она приобрела "4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение". Сообщается, что у нее изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге.

"На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. В отношении Алашбаевой Г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе АФМ.

Напомним, накануне зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено. Материалы будут переданы в суд.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля, зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.