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Дело Перизат Кайрат: в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба

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Перизат Кайрат
Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

Зампред АФМ  Женис Елемесов в кулуарах круглого стола в Астане прокомментировал дело Перизат Кайрат, озвучив предварительную сумму ущерба, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дело окончено, ознакомление окончено, сейчас идет процедура получения ходатайства и ответа на них. Буквально на днях мы передадим в прокуратуру", - сказал Женис Елемесов.

По его словам, по делу проходят два человека: сама Перизат Кайрат и ее мать.

"Количество потерпевших - я список могу отдельно дать, их очень много. (Предварительная  сумма причиненного ущерба - прим. ред.) 3,5 млрд тенге", - резюмировал он.

Напомним, ранее 3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

А 28 мая Женис Елемесов пояснял, что идет процесс ознакомления участников с материалами дела, после чего прокуратура примет решение о направлении дела в суд.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254734-delo-perizat-kayrat-v-afm-ozvuchili-predvaritelnuyu-summu-ushcherba/