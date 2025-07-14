"Жила в Дубае и покупала Gucci": куда могла потратить деньги для благотворительности Перизат Кайрат

В столичном суде начался суд по делу учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее матери, обвиняемых в хищении денег, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

"Под видом сбора для реабилитационного центра Перизат Кайрат в 2021 году организовала благотворительный аукцион. В результате проведения благотворительного вечера собрано 21 600 000 тенге. Однако данные денежные средства не были переданы фонду "Батыр", - сообщила прокурор.

Всю сумму, по данным обвинения, Перизат Кайрат и ее мать использовали на свои нужды. Деньги были переведены на различные счета, часть денег обналичены.

Одни из покупок: ковер за 1 млн тенге, авиабилеты, продукты в продуктовом магазине. Также более 1,8 млн было потрачено на проживание в отелях Дубая, покупки в магазине Gucci и посещение ресторанов. 600 тысяч тенге было потрачено на аренду машины.

Более 1,5 млн тенге было потрачено на такси, а также еще одни авиабилеты авиакомпании Fly Dubai.

Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняются учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

На предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

Во время предварительного слушания подсудимая Перизат Кайрат заявила, что не признает вину. Кроме того, она обвинила сотрудников СИЗО в нанесении побоев.

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