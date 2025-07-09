Перизат Кайрат обвинила столичных сотрудников СИЗО в нанесении побоев
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Во время предварительного слушания подсудимая Перизат Кайрат заявила, что не признает вину, а также обвинила сотрудников СИЗО в нанесении побоев, сообщает сайт телеканала KTK.
По данным телеканала, во время предварительного слушания по своему делу, подсудимая Перизат Кайрат вину категорически отрицала.
"Естественно, я не признаю. Ну просто я уже морально устала. Ну я могу уже это открыто говорить, так как по поводу побоев возбудили уголовное дело в прокуратуре города Астаны от рук сотрудников СИЗО", - заявила Кайрат.
Источник: KTK
Напомним, сегодня в суде Астаны на предварительном слушании по делу Перизат Кайрат вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ также смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.
Дело Перизат Кайрат
В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.
Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.
В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело. В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.
3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено. Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.
Кроме того, в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба. 30 июня, сообщалось, что дело Перизат Кайрат и ее матери передали в суд Астаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2263719-perizat-kayrat-obvinila-stolichnyh-sotrudnikov-sizo-v-nanesenii-poboev/
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