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      Суд по делу Перизат Кайрат начался в Астане

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Перизат Кайрат
      Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

      Сегодня, 9 июля, в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

      В пресс-службе судов Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня состоялось предварительное заседание, по рассмотрению ходатайств.

      Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение, будут ли дальнейшие заседания открытыми или закрытыми.

      Как сообщают 24.kz, которые, в отличие от других СМИ, присутствовали на заседании, подозреваемые выступили против присутствия на процессе СМИ, они также отказались от фото- и видеофиксации заседаний.

      Напомним, ранее 30 июня сообщалось, что дело Перизат Кайрат и ее матери передали в суд Астаны. Их обвиняют в хищениях средств на сумму более 3 млрд тенге.

      В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

      После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

      Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

      В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

      В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

      3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

      Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

      Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

      Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

      Дело Перизат Кайрат

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