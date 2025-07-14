Дело Перизат Кайрат: миллионные траты главы фонда BIZ BIRGEMIZ озвучили в суде

В столичном суде рассматривается дело в отношении главы благотворительного фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее матери - озвучены миллионные траты, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

Прокуроры сообщили, на что потрачены денежные средства, собранные для организации фестивалей:

13 200 000 тенге обналичены со счета в "Forte Bank";

19 715 000 тенге переведены со счета ОО на личный счет;

28 160 000 тенге переведены между счетами ОО;

9 000 евро куплены за 4 439 340 тенге со счета ОО;

44 576 985 тенге потрачены на организацию "Biz Birgemiz fest", а также на личные нужды (аренда транспортного средства и др.);

21 182 426 тенге Кайрат П. использовала на личные нужды (переведены на личные счета и на счета других лиц 9 859 426 тенге, а также обналичены 11 324 000 тенге);

577 000 тенге переведены на личные счета, 7 128 500 тенге обналичены, 3 290 000 тенге оплачены за услуги стоматолога;

4 692 100 тенге переведены на личные счета, 13 600 000 тенге обналичены;

37 113 000 тенге поступило на личный счет Алашбаевой Г. путем внесения наличных денег и переводами от Кайрат П., которые Алашбаева Г. потратила по личному усмотрению;

3 030 000 тенге поступило на личный счет Алашбаевой Г. со счета Кайрат П., которые обналичены Алашбаевой Г. в этот же день.

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Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр".

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

На предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

Во время предварительного слушания подсудимая Перизат Кайрат заявила, что не признает вину. Кроме того, она обвинила сотрудников СИЗО в нанесении побоев.

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