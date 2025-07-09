Суд по делу Перизат Кайрат пройдет в частично закрытом режиме

В суде Астаны на предварительном слушании по делу Перизат Кайрат вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Предварительное слушание по делу Перизат Кайрат, которую вместе с ее матерью обвиняют в мошенничестве, проходит в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Ранее суд удалился в совещательную комнату, чтобы решить, будут ли дальнейшие заседания по делу закрытыми или открытыми.

Судья постановил оставить процесс открытым, но не в полном объеме. Гласность судебного разбирательства будет ограничена при допросе подсудимых, если там будет говориться о конфиденциальной информации – к примеру, разглашение банковской тайны.

Это означает, что СМИ также смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

"В остальной части судебное разбирательство будет проведено в открытом режиме. Что касается доводов ходатайства об обстоятельствах, которые могут повлиять на международные отношения Казахстана с Израилем и Палестиной, то, согласно предъявленному обвинению, обстоятельства военного конфликта между государствами не приводятся в этой части обвинения Кайрат, не инкриминировано. А суд рассматривает дело лишь в рамках предъявленного обвинения", - сообщил судья.

Следующее судебное заседание назначено на 14 июля в 10:00.

Как позже уточнили в пресс-службе горсуда, в ходе слушания подсудимая Кайрат П. и ее защитник ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме.

Прокурор выразил мнение о допросе подсудимых и исследовании части документов в закрытом формате в интересах потерпевших, мотивируя наличием сведений, составляющих конфиденциальную и банковскую тайну.

Часть потерпевших просили удовлетворить ходатайство, другая часть оставили разрешение данного вопроса на усмотрение суда.

"Суд, выслушав доводы сторон, постановил провести судебный процесс в открытом режиме, с предоставлением права СМИ присутствовать и производить фото-, видеосъемку (кроме фото-, видеоизображения возражавших подсудимых)", - сообщили в суде.

Напомним, ранее 30 июня сообщалось, что дело Перизат Кайрат и ее матери передали в суд Астаны. Сегодня, 9 июля, в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Недавно в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

Также в июне этого года сообщалось, что ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру.

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