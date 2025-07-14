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    Происшествия

      В деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина

      Опубликовано:

      Геннадий Головкин
      Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

      Во время суда над Перизат Кайрат одна из свидетелей заявила, что купила на организованном фондом BIZ BIRGEMIZ аукционе перчатки Геннадия Головкина, передает корреспондент NUR.KZ.

      Свидетельница рассказала, что в 2021 году участвовала в организованном фондом BIZ BIRGEMIZ благотворительном аукционе. Одним из лотов на нем были перчатки боксера Геннадия Головкина.

      Предпринимательница купила перчатки за 10 млн тенге, рассчитывая, что эти средства фонд направит на благотворительность. Деньги собирали на строительство реабилитационного центра.

      "Мы решили поддержать строительства центра для особенных детей. Соответственно, мы купили перчатки Головкина на аукционе за 10 млн тенге. (…) Я думала, что это какой-то государственный проект благотворительный, и у меня не было сомнений в честности этого человека (Перизат Кайрат - прим.авт.)", - сообщила предприниматель.

      Она сообщила, что теперь подала иск о возмещении 10 млн тенге.

      "Если центр построился, или деньги ушли на благотворительность - у меня нет претензий. Но если эти деньги не дошли до благотворительного фонда, я думаю, что я справедливо прошу у суда вернуть мне эту сумму", - сообщила свидетель.

      Предприниматель добавила, что перчатки Геннадия Головкина висят в ее офисе - она готова вернуть их, если ей вернут потраченные 10 млн тенге.

      Суд по делу Перизат Кайрат

      Напомним, сегодня в столичном суде сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева.

      Как сообщили прокуроры, один из эпизодов хищения денег произошел под предлогом строительства реабилитационного центра ОО "Батыр". Еще один из эпизодов дела в отношении главы благотворительного фонда касается сбора денег на фестивали Central Asia Fest и Almaty Uni, на которые было собрано более 105 млн тенге. По данным обвинения, фестивали проведены не были.

      Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

      В свою очередь Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека.

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      Дело Перизат Кайрат
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