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      Дело Перизат Кайрат и ее матери передали в Генпрокуратуру

      Опубликовано:

      Перизат Кайрат
      Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

      Ознакомление с материалами по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой завершено, его передали в прокуратуру, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

      "Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем", - сообщили в ведомстве.

      19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.

      Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.

      На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

      Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.

      Дело Перизат Кайрат

      В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

      После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

      Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

      В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

      В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

      3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

      Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

      На днях в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба

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