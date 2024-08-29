Приговор Гульмире Сатыбалды разъяснили в суде

Судья по делу Гульмиры Сатыбалды Мартпек Какимжанов разъяснил приговор осужденной и ее водителю, который проходит соучастником по делу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Суд пришел к выводу, что в действиях Гульмиры Сатыбалды и Мади Батыршаева имел место предварительный сговор на лишение свободы потерпевшего. Что касается вымогательства, суд принимает во внимание, что умысел подсудимой Сатыбалды был направлен именно на вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества.

Так как она отдавала себе отчет, что братья Жунусовы в данной ситуации были людьми, которые обладали тем имуществом, на которое она не имела права", - объяснил судья.

Что касается самоуправства, в данном случае, по мнению судьи, действительно имел место спор между Абаем Жунусовым и Гульмирой Сатыбалды.

"Она требовала, осуществляла свое право на получение тех денежных средств, в хищении которых она подозревала его. Но в данном случае подозрение не нашло подтверждения. Она должна была в установленном законом порядке обратиться в гражданский суд, представить комплекс доказательств и через решение суда взыскать ту сумму, в хищении которой она подозревала потерпевшего.

В данном случае она не выполнила это требование и самоуправным путем завладела тем имуществом, которое составляет причиненный имущественный вред", - разъяснил Мартпек Какимжанов.

Судья также добавил, что заключение эксперта-психолога суд прослушал и сопоставил с материалами дела, а после пришел к убеждению, что, действительно, время заточения сыграло свою роль и наложило отпечаток на психику и здоровье Абая Жунусова.

"И суд даже отметил такой момент, что нарушение им порядка в судебном заседании суд увязал с последствиями этой ситуации, что человек до этого вел себя сдержанно, как и полагается цивилизованным людям. Но этот психологический срыв все-таки косвенно подтверждает вывода экспертизы о том, что следы остались от этого незаконного лишения свободы.

Что касается меры наказания, напомню, как у Сатыбалды, так и у Батыршаева за плечами имеется уже наказание по предыдущим приговорам. Поэтому суд применил закон, который предусматривает частичное сложение наказания. С учетом обстоятельств данного дела суд пришел к выводу, что они заслуживают именно наказания, на котором настаивала потерпевшая сторона и прокурор. В данном случае суд согласился с этой позицией и назначил такое наказание", - заключил Мартпек Какимжанов.

Он добавил, что осужденные могут обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Напомним, Гульмиру Сатыбалды осудили на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Второй осужденный, водитель Сатыбалды Мади Батыршаев, получил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Гульмиру Сатыбалды обвиняли в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Также ей вменяют вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере и самоуправство.

Батыршаева обвиняли в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия.

Ранее адвокаты Гульмиры Сатыбалды дважды заявляли отвод судье Какимжанову, заявив, что он имеет ярко выраженный обвинительный уклон. В обоих случаях в отводе судьи было отказано.

Также в тот день рассмотрели гражданский иск потерпевших. Представитель Абая Жунусова сообщил, что его подопечному был причинен материальный ущерб на общую сумму 2 млрд 662 млн тенге, а также моральный вред в 8 млрд тенге.

Напомним, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

А бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

На одном из заседаний суда свидетели сообщили, как одну из компаний оформили на бездомного, который вскоре погиб.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.