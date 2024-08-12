"Мы привыкли зарабатывать трудом": водитель Гульмиры Сатыбалды не признал вину в суде

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды выступил второй подсудимый, водитель обвиняемой - Мади Батыршаев, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По словам Батыршаева, 13 февраля 2019 он и Гульмира Сатыбалды поехали к дому матери Абая Жунусова.

"Я не знаю, о чем они разговаривали, я стоял в стороне. Далее мы поехали в офис, но я тоже не знаю, о чем там шла речь. Также все присутствующие, в том числе, Абай Жунусов, говорили о "чужих парнях", но я не знаю этих людей и не видел, чтобы там ходили чужие люди.

Когда они закончили, мы отвезли Абая Жунусова домой. Точное время я не помню. Он говорит, что его насильно удерживали. Но я выполнял только свои обязанности водителя. Так как они - родственники, я не вмешивался и думал, что у них семейные дела", - дал показания подсудимый.

Также Батыршаев отметил, что Гульмира Сатыбалды не давала ему приказов насильно удерживать Абая Жунусова в его доме и оказывать насильственные действия в его сторону.

"Я лично ездил к дому Жунусова несколько раз: отвозил Мекешову и т.д. Я точно не помню, потому что прошло несколько лет. В течение последних трех лет я сижу в тюрьме и деталей уже не помню, но могу сказать: лично я закон не нарушал и ничего вне закона против них не делал. С уверенностью могу сказать, что их личные интересы не нарушал", - сообщил Мади Батыршаев.

Также Батыршаев высказался о том, что якобы ему подарили квартиру и машину. Подсудимый отметил, что на квартиру он копил на протяжении десяти лет.

В завершение своей речи Батыршаев добавил, что лично он ничего у Абая Жунусова не крал и не отбирал.

"Мы - люди, привыкшие зарабатывать своим трудом", - заключил подсудимый.

Он, как и Гульмира Сатыбалды, отказался отвечать на вопросы сторон.

Напомним, Батыршаева обвиняют в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

А бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

На одном из заседании суда свидетели рассказали, как одну из компаний оформили на бездомного, который вскоре погиб.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.