Адвокат потерпевшего по делу Гульмиры Сатыбалды заявил о затягивании дела

В Алматы продолжается судебный процесс по делу Гульмиры Сатыбалды. Сегодня на заседание не явились защитники подсудимых, что вызвало подозрения у потерпевшей стороны, передает корреспондент NUR.KZ.

На судебное заседание из-за болезни не явились один из адвокатов Гульмиры Сатыбалды, а также защитница подсудимого Мади Батыршаева. Судья предложил, чтобы его интересы сегодня представляла адвокат Сатыбалды. Но Батыршаев был против.

При этом прокурор и адвокат потерпевшего заявляют, что "хоть сейчас готовы перейти к прениям". Однако сторона защиты заявила, что к прениям еще не готова.

Адвокат Гульмиры Сатыбалды сообщила, что они еще не исследовали все материалы дела, а также, по ее мнению, необходимо заслушать дополнительных свидетелей, назначить товароведческую экспертизу и приобщить к делу психологическую экспертизу. На этот счет высказался защитник потерпевшего Рашид Тенизбаев.

"В части реакции суда я хотел бы обратить внимание, что сторону защиты суд своевременно уведомлял - за неделю даже. Было предупреждение: "Готовьтесь к судебным прениям". Сейчас коллеги отсутствуют, защитник Батыршаева отсутствует, а адвокат заявляет, что есть дополнительные ходатайства. Но это раньше надо было.

Нас сейчас сторона защиты ставит перед фактом. У меня складывается мнение, что все это делается умышленно. Я не знаю, с какой целью затягивают судебный процесс", - высказался Тенизбаев.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Судья Мартпек Какимжанов сообщил, что было проведено 17 судебных заседаний, допрошены все заявленные сторонами свидетели и изучены все материалы дела.

Суд постановил судебное следствие завершить, ограничиться исследованием документов, представленных сторонами в ходе следствия. Прения судья назначил на 22 августа.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

А бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

На одном из заседании суда свидетели рассказали, как одну из компаний оформили на бездомного, который вскоре погиб.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.