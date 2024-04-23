"Просим прекратить давление": о защитниках по делу Бишимбаева высказались в коллегии адвокатов

Республиканская коллегия адвокатов Казахстана выступила с обращением для граждан, комментируя нашумевший судебный процесс по делу Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ.

Республиканская коллегия адвокатов опубликовала на официальном сайте обращение в связи с судебным процессом в отношении Куандыка Бишимбаева.

"В правовом демократическом государстве каждому гарантировано право на квалифицированную юридическую помощь. В каком бы тяжком преступлении человек ни обвинялся, адвокаты обязаны защищать его от этого обвинения всеми не запрещенными в законе способами.

Помощь лицам, вовлеченным в орбиту уголовного процесса, – профессиональный долг адвоката, который он должен исполнять, невзирая на отношение общества и государства к его подзащитному", – гласит сообщение.

Отмечается, что по этим причинам "адвокаты должны и будут защищать Бишимбаева так, как считают необходимым сообразно закону и правилам профессиональной этики".

В коллегии напомнили, что в Казахстане закон запрещает отождествлять адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь.

"В соответствии с этой нормой нельзя проецировать неприязнь потерпевших или общества, которую они испытывают к подсудимому, на его защитника. Попытки преследования принципиальных адвокатов имели место в истории Казахстана, и адвокатура борется за то, чтобы это более не повторялось.

В этой связи убедительно просим прекратить давление на адвокатов в связи с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей. (...)

Адвокат, помогая клиенту в отстаивании позиции, не нарушает закон, а выполняет свой долг, без которого уголовный процесс превратится в репрессии в отношении всех, оказавшихся в орбите судопроизводства граждан", – заявили в коллегии.

Ранее председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев призвал не обсуждать публично адвокатов, участвующих в деле Куандыка Бишимбаева.

Напомним, сегодня в Астане состоялось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева. На процессе зачитали его переписку с другими женщинами в день смерти Нукеновой, также были зачитаны скриншоты диалога между супругами. Экс-министр рассказал, о чем говорил с ясновидящей.

Кроме того, в суде выступила свидетель Гульнара Насырова, были оглашены суммы переводов Бишимбаева своей супруге и гадалке.

Одновременно с этим с заявлением сегодня выступил бизнесмен Раимбек Баталов.

А на вчерашнее заседание по делу Бишимбаева приехала Ксения Собчак. К слову, в тот день представителей СМИ вновь пустили в зал.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.