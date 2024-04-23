Суммы переводов Бишимбаева Салтанат и гадалке озвучили в суде

В суде по делу Куандыка Бишимбаева зачитали историю его денежных переводов – судья озвучила суммы, которые он переводил Салтанат Нукеновой, и которые получал от брата, передает корреспондент NUR.KZ.

Запрос на оглашение переводов Куандыка Бишимбаева в банковском приложении озвучила сегодня его адвокат.

К примеру, в октябре Бахытжан Байжанов пополнял карточку Бишимбаева несколько раз по 310-360 тысяч тенге в общей сумме на 1 млн 760 тысяч тенге. Один из переводов он подписал как "арендная плата".

В этом же месяце Бишимбаев перевел Салтанат Нукеновой в разные дни 500 тысяч, 900 тысяч и 250 тысяч тенге.

В сентябре Байжанов перевел Бишимбаеву в разные дни: 50 тысяч, 455 тысяч, 370 тысяч, 150 тысяч, 360 тысяч, 350 тысяч, 360 тысяч, 360 тысяч и 1 млн тенге. Несколько из этих переводов подписаны, как арендные платы за квартиры.

Салтанат Бишимбаев за этот месяц перевел 250 тысяч, 50 тысяч, 250 тысяч, 500 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч и 1 млн тенге.

В августе Байжанов также переводил Бишимбаеву деньги суммами от 20 тысяч до 1,5 млн тенге. В общем – около 5,5 млн тенге. Байжанову Бишимбаев перевел 500 тысяч.

На карту Салтанат Бишимбаев в этом месяце перевел суммы в 250 тысяч, 500 тысяч, 450 тысяч, 150 тысяч и 120 тысяч тенге.

В июле переводов было меньше: от Байжанова Бишимбаев получил 360 тысяч тенге, а затем перевел Салтанат 500 тысяч тенге.

В июне Байжанов перечислил Бишимбаеву около 900 тысяч тенге. Салтанат Бишимбаев перевел 450 тысяч тенге, она также пополнила карту Бишимбаева на 100 тысяч тенге

Также судья озвучила перевод в 250 тысяч тенге на имя Гульнара Е. - Бишимбаев пояснил, что эту сумму он перевел гадалке.

Отметим, что в суде зачитали денежные переводы Бишимбаева за весь 2023 год.

Напомним, что на предварительных слушаниях в марте адвокат Бишимбаева говорила о денежных переводах Нукеновой.

"Следствием не доказано систематическое нанесение побоев, тем более, насильственными действиями. А материальная зависимость также не доказана с учетом того, что Бишимбаев в месяц на мелкие расходы Нукеновой перечислял более 5-6 млн тенге, имеются все перечисления, которые приложены к ходатайству", - заявила адвокат Назкен Кусаинова.

Сегодня в Астане состоялось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева. На процессе зачитали его переписку с другими женщинами в день смерти Нукеновой, также были зачитаны скриншоты диалога между супругами. Экс-министр рассказал, о чем говорил с ясновидящей.

Кроме того, в суде выступила свидетель Гульнара Насырова.

Одновременно с этим с заявлением выступил бизнесмен Раимбек Баталов.

А на вчерашнее заседание по делу Бишимбаева приехала Ксения Собчак. К слову, в тот день представителей СМИ вновь пустили в зал.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.