Адвокат Бишимбаева заявил об отводе судьи Кульбаевой

Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой.

Присяжных заседателей вывели из зала суда, а видеотрансляцию прервали.

В настоящее время Газымжанов является единственным защитником Бишимбаева, присутствующим в зале суда. Адвокаты Назкен Кусаинова и Лейла Рамазанова опоздали на заседание. Судья Айжан Кульбаева заявила, что они могут присоединиться к заседанию только после перерыва.

Сегодня в Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой.

Вчера судья Айжан Кульбаева удалила СМИ из зала судебного заседания из-за того, что лица присяжных заседателей были рассекречены.

Суд продолжился допросом подруги Салтанат Нукеновой Аиды Ахмединой. Была зачитана переписка Ахмединой и Нукеновой, в которой убитая подробно рассказала об инциденте с видео.

Также качестве свидетеля в суде выступила Анара Тасова, которая работала ассистентом Салтанат Нукеновой, когда та занималась астрологией. Девушка рассказала, что во время одной из встреч с Нукеновой заметила на шее погибшей следы удушья.

Она также озвучила размер заработка Салтанат Нукеновой до ее знакомства с Бишимбаевым.

Кроме того, адвокаты Бишимбаева показали в суде видео с кадрами избиения Салтанат, которое смонтировали сами.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.