Судья отказала в приобщении к делу заключений московских судмедэкспертов о смерти Нукеновой

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым. Бишимбаева обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

На вчерашнем судебном заседании было исследовано заключение московских специалистов. Отметим, его ранее приобщили к материалам уголовного дела по ходатайству стороны защиты. Однако сторона обвинения выступила против приобщения данного заключения и его дальнейшего исследования.

"Мы просим признать данное исследование – это исследование специалистов Кильдишова и Туманова, город Москва, их просим признать недопустимым. И заключение Телемисова также просим признать их недопустимым. Поскольку процедура проведения данного исследования (заключение эксперта Телемисова – прим. авт.) нарушена – идет вразрез нормам УПК.

Так, статьей 80 УПК предусмотрено, что специалист не вправе вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования без ведома органа, ведущего уголовный процесс, в нашем случае, без ведома суда. То есть ни суд, ни участники процесса, не были уведомлены о назначении данного исследования", - сообщила прокурор.

Также прокурор отметила, что выводы заключения, представленного стороной защиты, диаметрально противоречит выводам заключений экспертов Астаны и Алматы.

"Данные заключения экспертов были построены на результатах непосредственно исследования трупа Нукеновой, в соответствии с правилами проведения исследований и экспертиз, и предусмотренных экспертных методик", - добавила прокурор.

После суд удалился в совещательную комнату для разрешения вопроса по ходатайству стороны обвинения о признании данного заключения недопустимым в качестве доказательств. А на сегодняшнем судебном заседании судья огласила решение.

"Гособвинитель заявила ходатайство о признании недопустимым в качестве доказательств заключения специалистов Тлеумисова (Актобе) и специалистов Кельдешова и Туманова (Москва), мотивируя тем, что исследования по ним проведены с существенными нарушениями порядка производства процессуального действия... Ходатайство гособвинителя по заключению специалиста Тлеумисова – оставить без рассмотрения, так как при приобщении данного заключения к материалам уголовного дела отказано", – сообщила судья Айжан Кульбаева.

Помимо этого, суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об отказе в приобщении к материалам дела заключения российских специалистов.

"Вывод специалистов о том, что к смерти Нукеновой привело ухудшение состояния ее здоровья, обусловленное наличием сопутствующей патологии, субдуральной гематомы в стадии организации, разрыв которой и привел к наступлению смерти, носит предполагаемый характер.

Их выводы противоречат объективно установленным при исследовании трупа выводам экспертиз, в соответствии с которыми субдуральная гематома 3-4 недель (давности – прим. авт.) носит лишь микроскопический характер и в связи с ее незначительностью не могла иметь значение для течения причиненной Нукеновой черепно-мозговой травмы. Гематома не была включена в судебно-медицинский диагноз, установленный в результате экспертизы трупа", – сообщила судья Айжан Кульбаева.

Судья заявила, что установление причины смерти только по медицинским документам без проведения экспертизы трупа, как это сделали российские специалисты, не допускается. Также данные доказательства, как отметила судья, получены с нарушением требований Уголовного кодекса РК.

Напомним, вчера к судье и присяжным обратилась мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Женщина заявила, что ее сын "должен защищаться", после того, как прокурор и потерпевшая сторона высказались против приобщения к делу заключения специалистов из Москвы, которые анализировали казахстанские экспертизы тела Салтанат Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.