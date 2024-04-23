"Вы же говорили, что она проснется": о чем Бишимбаев говорил с ясновидящей

На судебном заседании продолжается исследование телефона Бишимбаева. Судья озвучила информацию о его звонках 9 ноября, в день смерти Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

В 19:17 Бишимбаев позвонил ясновидящей Гульнаре Шым. С ней он говорил на протяжении одной минуты. После подсудимый звонил ясновидящей еще четыре раза - в 19:44, 19:56, 19:57 и в 20:01.

"Я звонил… пульс не нашел: хотел узнать, что происходит. Она то не брала - потом взяла, сказала вызывать "скорую". Я говорил ей: "Вы же говорите, что она должна проснуться вечером, я пульс не могу найти", - пояснил Бишимбаев в зале суда.

На это адвокат потерпевшей стороны попросила обратить внимание на то, с кем Бишимбаев переписывался в этот день.

"Обратите внимание, что с 15:01 он (Бишимбаев – прим. ред.) был обеспокоен ее состоянием и одновременно он переписывался с контактом "Гульфиза пиар" по деловой переписке. То есть абсолютно хладнокровно переписывается по делам. И при этом параллельно он ведет переписку с ясновидящей "Гульнар Шым". То есть вместо вызова "скорой" хладнокровно вел переписку", - говорит адвокат.

А судья Айжан Кульбаева отметила, что не понимает логику Бишимбаева.

"Вы пишете "Гульнар Шым" и спрашиваете: "В себе ли она?" Она говорит: "Да". Не пойму вашу логику. Вы пишете человеку, который находится за несколько тысяч километров узнать, в себе ли она. Вы сами не видели, в каком она состоянии? И вот она пишет: "Да, в себе". Вы поверили?" - спросила судья.

На это Бишимбаев ответил: "Да, поверил, доверял. Я же говорю, она храпела, спала".

Напомним, ранее директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат. Подсудимый отметил, что он звонил в скорую, а Бишимбаев - ясновидящей.

При этом, ранее в своих показаниях Бишимбаев заявлял, что просил вызвать скорую, когда понял, что у Салтанат нет пульса, и она холодеет. На вопросы адвокатов Бишимбаев также заявлял: "Когда мы поняли, что она умерла, и Байжанов начал звонить, и я ему сказал. Было очевидно, что надо вызывать скорую, никто никого не останавливал".

Также Байжанов ответил, почему он тоже поверил ясновидящей.

Помимо этого, Бишимбаев в зале суда заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.