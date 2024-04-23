Полный разбор отношений Бишимбаева и Салтанат от психолога огласили в суде

На заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева зачитали его переписку с российским психологом, к которому он обращался сначала сам, а затем записал и Салтанат Нукенову, передает корреспондент NUR.KZ.

Как следует из переписки, Куандык Бишимбаев занимался с психологом, которой платил по 8 тысяч рублей за сеанс.

Сначала у него были индивидуальные сессии, с помощью которых он хотел избавиться от нарциссизма. Затем он попросил семейные консультации для него и его жены.

После занятий по видеозвонку психолог присылала Бишимбаеву краткие итоги сессий.

Сессия 1. Требования друг к другу.

На первой сессии Бишимбаев заявил, что хочет от Салтанат готовки 5 дней в неделю, чтобы она делилась перемещениями и была более сдержанной. Подробнее здесь.

Сессия 2. Эмоциональные качели.

Резюме психолога – привязанность у обоих в паре близка к дезорганизационной с высокой тревожностью и желанием слиться с партнером.

"При этом, как только происходит слияние, через достаточно быстрое время происходит перенасыщение, после которого один из партнеров отталкивает другого, так как начинает видеть недостатки. Их сложно принять – отсюда высокая тревожность. После разрыва, критики и обесценивания возникает притяжение друг к другу и желание к новому слиянию. Этот процесс объясняет эмоциональные качели в паре", – пишет психолог Герасимова.

Бишимбаеву и Салтанат она советует проговаривать эмоции, а не подавлять их, чтобы эмоционально не "вспыхивать".

Сессия 3. Причина конфликтов – детская травма Бишимбаева.

"Мой вывод, что конфликт происходит следующим образом: Куандык большое внимание уделяет психологическому состоянию Салтанат. Он видит, что она может быть отвлечена или грустной. Из-за этого возникает мысль, что она может начать к нему хуже относиться или думает о расставании. Это происходит из-за детской травмы отвержения, поэтому возникает тревога, которая приводит к накручиванию эмоционального состояния и негативных мыслей.

Эта тревожность провоцирует нарушение границ Салтанат, так как Куандык начинает задавать вопросы, связанные с ситуацией в отношениях. От этого Салтанат тоже испытывает тревогу, так как не понимает, что не так. (…) Салтанат начинает оправдываться, а потом злиться от несправедливости. Это вызывает у Куандыка ответную реакцию – тоже агрессию, так как у него не было намерения обвинить Салтанат", – пишет психолог.

Куандыку она предлагает "относиться с верой к словам супруги" – если она говорит, что любит, но хочет побыть одна, то надо дать ей эту возможность.

Салтанат же, как указывала психолог, нужно понять, что границы своими вопросами муж нарушает из-за собственной тревожности – ее задача отнестись с принятием к таким ситуациям, напоминать себе, что Куандык ее любит и не хочет обидеть. В момент конфликта ей не нужно оправдываться, а занять "четкую позицию", можно обнять мужа и проговорить, что "сейчас ей хочется заняться своими делами".

Сессия 4. Тревожность Куандыка.

Запрос пары на эту сессию – как избежать провокаций и конфликтов.

"Куандыку нужно осознать, что его рациональная структурированная позиция (…) – не единственно верная. Пробовать принять факт, что обе позиции на равных – это позволит не обесценивать и не давить в отношениях. Важно искать компромисс, более легко относиться, когда Салтанат не сдерживает обещания и поступает импульсивно.

Для Салтанат. В отношениях вы более спонтанны и импульсивны. Такая позиция прекрасна, так как она ориентирует вас на саму себя и свои ощущения. В конфликтных ситуациях Куандык настаивает на своем рационализме не потому, что он вас не любит или не принимает, а в силу его тревожности. Поэтому с одной стороны важно относиться более спокойно к таким процессам, при этом не испытывать в этот момент чувство вины, так как это эмоции Куандыка", – пишет психолог.

Салтанат она советует больше проговаривать свою позицию, если она не совпадает с желаниями Бишимбаева.

После этой сессии через время Бишимбаев снова пишет психологу со словами, что хотел бы продолжить занятия один. В суде он пояснил, что в это время (июль 2023 года – прим. ред.) они с Салтанат расстались, поэтому семейные сессии были прекращены.

Сегодня в Астане состоялось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева. На процессе зачитали его переписку с другими женщинами в день смерти Нукеновой, также были зачитаны скриншоты диалога между супругами. Экс-министр рассказал, о чем говорил с ясновидящей.

Кроме того, в суде выступила свидетель Гульнара Насырова, были оглашены суммы переводов Бишимбаева своей супруге и гадалке.

Одновременно с этим с заявлением сегодня выступил бизнесмен Раимбек Баталов.

А на вчерашнее заседание по делу Бишимбаева приехала Ксения Собчак. К слову, в тот день представителей СМИ вновь пустили в зал.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.