Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полный разбор отношений Бишимбаева и Салтанат от психолога огласили в суде

Опубликовано:

Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

На заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева зачитали его переписку с российским психологом, к которому он обращался сначала сам, а затем записал и Салтанат Нукенову, передает корреспондент NUR.KZ.

Как следует из переписки, Куандык Бишимбаев занимался с психологом, которой платил по 8 тысяч рублей за сеанс.

Сначала у него были индивидуальные сессии, с помощью которых он хотел избавиться от нарциссизма. Затем он попросил семейные консультации для него и его жены.

После занятий по видеозвонку психолог присылала Бишимбаеву краткие итоги сессий.

Сессия 1. Требования друг к другу.

На первой сессии Бишимбаев заявил, что хочет от Салтанат готовки 5 дней в неделю, чтобы она делилась перемещениями и была более сдержанной. Подробнее здесь.

Сессия 2. Эмоциональные качели.

Резюме психолога – привязанность у обоих в паре близка к дезорганизационной с высокой тревожностью и желанием слиться с партнером.

"При этом, как только происходит слияние, через достаточно быстрое время происходит перенасыщение, после которого один из партнеров отталкивает другого, так как начинает видеть недостатки. Их сложно принять отсюда высокая тревожность. После разрыва, критики и обесценивания возникает притяжение друг к другу и желание к новому слиянию. Этот процесс объясняет эмоциональные качели в паре", пишет психолог Герасимова.

Бишимбаеву и Салтанат она советует проговаривать эмоции, а не подавлять их, чтобы эмоционально не "вспыхивать".

Сессия 3. Причина конфликтов – детская травма Бишимбаева.

"Мой вывод, что конфликт происходит следующим образом: Куандык большое внимание уделяет психологическому состоянию Салтанат. Он видит, что она может быть отвлечена или грустной. Из-за этого возникает мысль, что она может начать к нему хуже относиться или думает о расставании. Это происходит из-за детской травмы отвержения, поэтому возникает тревога, которая приводит к накручиванию эмоционального состояния и негативных мыслей.

Эта тревожность провоцирует нарушение границ Салтанат, так как Куандык начинает задавать вопросы, связанные с ситуацией в отношениях. От этого Салтанат тоже испытывает тревогу, так как не понимает, что не так. (…) Салтанат начинает оправдываться, а потом злиться от несправедливости. Это вызывает у Куандыка ответную реакцию тоже агрессию, так как у него не было намерения обвинить Салтанат", пишет психолог.

Куандыку она предлагает "относиться с верой к словам супруги" – если она говорит, что любит, но хочет побыть одна, то надо дать ей эту возможность.

Салтанат же, как указывала психолог, нужно понять, что границы своими вопросами муж нарушает из-за собственной тревожности – ее задача отнестись с принятием к таким ситуациям, напоминать себе, что Куандык ее любит и не хочет обидеть. В момент конфликта ей не нужно оправдываться, а занять "четкую позицию", можно обнять мужа и проговорить, что "сейчас ей хочется заняться своими делами".

Сессия 4. Тревожность Куандыка.

Запрос пары на эту сессию – как избежать провокаций и конфликтов.

"Куандыку нужно осознать, что его рациональная структурированная позиция (…) не единственно верная. Пробовать принять факт, что обе позиции на равных это позволит не обесценивать и не давить в отношениях. Важно искать компромисс, более легко относиться, когда Салтанат не сдерживает обещания и поступает импульсивно.

Для Салтанат. В отношениях вы более спонтанны и импульсивны. Такая позиция прекрасна, так как она ориентирует вас на саму себя и свои ощущения. В конфликтных ситуациях Куандык настаивает на своем рационализме не потому, что он вас не любит или не принимает, а в силу его тревожности. Поэтому с одной стороны важно относиться более спокойно к таким процессам, при этом не испытывать в этот момент чувство вины, так как это эмоции Куандыка", пишет психолог.

Салтанат она советует больше проговаривать свою позицию, если она не совпадает с желаниями Бишимбаева.

После этой сессии через время Бишимбаев снова пишет психологу со словами, что хотел бы продолжить занятия один. В суде он пояснил, что в это время (июль 2023 года – прим. ред.) они с Салтанат расстались, поэтому семейные сессии были прекращены.

Сегодня в Астане состоялось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева. На процессе зачитали его переписку с другими женщинами в день смерти Нукеновой, также были зачитаны скриншоты диалога между супругами. Экс-министр рассказал, о чем говорил с ясновидящей.

Кроме того, в суде выступила свидетель Гульнара Насырова, были оглашены суммы переводов Бишимбаева своей супруге и гадалке.

Одновременно с этим с заявлением сегодня выступил бизнесмен Раимбек Баталов.

А на вчерашнее заседание по делу Бишимбаева приехала Ксения Собчак. К слову, в тот день представителей СМИ вновь пустили в зал.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089889-polnyy-razbor-otnosheniy-bishimbaeva-i-saltanat-ot-psihologa-oglasili-v-sude/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.