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"Ты пахнешь розами": Гульнара Насырбекова объяснила свое сообщение Бишимбаеву

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

В суде продолжают допрос свидетеля Гульнары Насырбековой. Она 9 ноября приезжала к Бишимбаеву на встречу в ресторан BAU, а после отправила ему сообщение, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в суде сегодня зачитали переписку Бишимбаева в день смерти Салтанат с другими женщинами. Он общался с контактами "Юля супер" и Гульнарой Насырбековой. 9 ноября, как сообщил Бишимбаев, к нему на встречу в ресторан BAU приходила Гульнара Насырбекова с ней он провел около 2-х часов с 16:00.

После встречи она перезвонила ему, о чем свидетельствует запись звонков в телефоне Бишимбаева, а затем прислала фото с подписью: "Кстати, ты пахнешь розами". У Нысарбековой в суде спросили о том, что значит это сообщение.

"Мне везет как утопленнику. В тот день, честно, не знаю, мне пришло сообщение, что у меня пропущенный звонок от Бишимбаева. Он записан как "Куандык". Алена, подруга, записана как "Кудаги". Мы заехали после BAU за бенто-тортиками и цветами. Я написала сообщение и отправила. Я сегодня увидела и была в шоке. Я отправила это "Кудаги" своей – Алене", пояснила свидетель.

Также у свидетеля спросили, что значит слово "кстати" в ее сообщении.

"Я не знаю, как я отправила (сообщение – прим авт.). Алена была на ужине, она сказала, что будет поздно, потому что ее позвали на ужин и она приехала к десяти. Я удивилась, что, когда она пришла, как будто в первый раз видела, что мы ей приготовили", объяснила свидетель.

Также прокурор спросил о двух звонках от нее Бишимбаеву. Первый длился 33 секунды, а второй 12 секунд.

"Когда я перезванивала, мне пришел пропущенный, я перезвонила. Он сказал: "Вы где?". Я сказала, что мы выехали. Он сказал: "Подождите" и сбросил. Вообще там со связью не знаю, что было. Я перезвонила. Он сказал: "Все нормально, вы уехали, да?". Я сказала, что да. И все", добавила свидетель.

Напомним, в зале суда продолжают исследовать телефона Куандыка Бишимбаева. Сегодня судья зачитала скриншоты его переписки с погибшей Салтанат Нукеновой. Бишимбаев ответил, почему Нукенова называла его нарциссом в переписке.

Также судья озвучила информацию о его звонках 9 ноября, в день смерти Нукеновой. Бишимбаев рассказал, о чем он говорил с ясновидящей. На это судья Айжан Кульбаева отметила, что не понимает логику Бишимбаева.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089841-ty-pahnesh-rozami-gulnara-nasyrbekova-v-sude-obyasnila-svoe-soobschenie-bishimbaevu/

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