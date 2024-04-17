"Вам придется отвечать за свои доводы": суд сделал замечание адвокату Бишимбаева

Во время судебного заседания по делу экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева его адвокат получил замечание от судьи, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время судебного заседания адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов намеренно сфальсифицировал переписку Нукеновой, чтобы показать "пример, как можно эту переписку сделать".

"Я сам сделал эту манипуляцию и для примера показал присяжным, что она не отличается от тех переписок, которые следователь приложил к материалам дела… Например, Ахмединой (подруга Салтанат – прим. авт.) Нукенова пишет, что "Я много раз пыталась уйти, он меня не отпустит, он просил сделать видео, где я голая". Открываем заметку Нукеновой на следующий день – "я скучаю по тебе и хочу домой", – сообщил адвокат Бишимбаева.

Также, по его мнению, эта переписка не соответствует содержанию переписки Нукеновой с Бишимбаевым, а также заметкам погибшей.

"Оснований у суда не доверять показаниям Ахмединой не имеется. Касательно сопоставления переписки и заметок – достоверность доказательств проверяется не только при сопоставлении с одним документом, а с учетом всех обстоятельств по делу. Доводы защиты суд считает необоснованными – отказать в ходатайстве", – сообщила судья.

После Ерлан Газымжанов получил замечание от судьи.

"Защитнику делается замечание по поводу его доводов, что протокол осмотра сотового Ахмединой, по его мнению, был сфальсифицирован следователем. Если сторона защиты у вас есть достоверные данные о том, что следователь занимался фальсификацией, предоставьте их.

После решения по делу судом будут приняты меры с направлением для проверки этих доводов. Если доводы голословны, то вам придется в последующем отвечать за свои доводы, поскольку перед всей страной вы говорите, что следователь сфальсифицировал документ в материалах уголовного дела", – сказала судья.

Адвокат Бишимбаева на это заявил, что судья ведет процесс однобоко и высказал возражение.

Напомним, ранее адвокат Ерлан Газымжанов заявлял об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи.

После адвокат Ерлан Газымжанов заявил судье: "Вы ведете суд однобоко, только беря в… пользу потерпевших". Это было после того, как судья отклонила ходатайство адвокатов Бишимбаева.

Также Ерлан Газымжанов в ходе заседания неоднократно вступал в диалог с судьей, вставляя реплики и возражения, на что получал замечания и отклонения возражений. Судья заявила о неуважении адвоката к суду.

Отметим, на сегодняшнем заседании судья отказала в приобщении к делу заключений московских судмедэкспертов о смерти Нукеновой. Судья заявила, что установление причины смерти только по медицинским документам без проведения экспертизы трупа, как это сделали российские специалисты, не допускается. Также данные доказательства, как отметила судья, получены с нарушением требований Уголовного кодекса РК.

Напомним, вчера к судье и присяжным обратилась мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Женщина заявила, что ее сын "должен защищаться", после того, как прокурор и потерпевшая сторона высказались против приобщения к делу заключения специалистов из Москвы, которые анализировали казахстанские экспертизы тела Салтанат Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.