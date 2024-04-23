Гульнара Насырбекова рассказала, зачем приезжала к Бишимбаеву в день смерти Нукеновой

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой допросили Гульнару Насырбекову. 9 ноября она приезжала к Бишимбаеву на встречу в ресторан BAU, передает корреспондент NUR.KZ.

Свидетель Гульнара Насырбекова сообщила в суде, что с Бишимбаевым они являются одноклубниками по фитнесу, а также в гольф-клубе. Рассказала она и о встрече с Бишимбаевым 9 ноября – в день смерти Нукеновой.

"Я заказала такси, приехала в BAU, двери были закрыты центральные. Я позвонила, он вышел со стороны кухни. Потом он меня провел в VIP. Мы сели и начали разговаривать. Сначала говорили о прошедшем турнире, как прошли соревнования, как Ташкент.

Потом мы говорили о детях, о программе моей по растительному питанию. Он спрашивал про мой блог, рекламу (…) Мы начали говорить о ресторанах и все", - рассказала свидетель.

Обсуждали они якобы и детей Насырбековой. Бишимбаев сказал, что у нее красивая дочь, с которой они хотели бы работать.

"Мне было странно слышать. Я сказала, что у нее свой блог, она взрослый человек, знает с кем работать. Вопрос не ко мне", - рассказала Насырбекова.

Также свидетель рассказала, что Бишимбаев за это время выходил раза три и "был в нормальном состоянии". Вместе они находились в общей сложности полтора часа, примерно с 15:30 до 17:00.

Отметим, в суде сегодня зачитали переписку Бишимбаева в день смерти Салтанат с другими женщинами. Он общался с контактами "Юля супер" и Гульнарой Насырбековой.

9 ноября, как сообщил Бишимбаев, к нему на встречу в ресторан BAU приходила Гульнара Насырбекова - с ней он провел около 2-х часов с 16:00. После встречи она перезвонила ему, о чем свидетельствует запись звонков в телефоне Бишимбаева, а затем прислала фото с подписью: "Кстати, ты пахнешь розами".

Напомним, в зале суда продолжают исследовать телефона Куандыка Бишимбаева. Сегодня судья зачитала скриншоты его переписки с погибшей Салтанат Нукеновой. Бишимбаев ответил, почему Нукенова называла его нарциссом в переписке.

Также судья озвучила информацию о его звонках 9 ноября, в день смерти Нукеновой. Бишимбаев рассказал, о чем он говорил с ясновидящей. На это судья Айжан Кульбаева отметила, что не понимает логику Бишимбаева.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.