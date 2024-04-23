Переписку Бишимбаева в день смерти Салтанат с другими женщинами зачитали в суде

Во время исследования в суде телефона Бишимбаева судья зачитала его переписки с другими женщинами. С ними подсудимый общался в день смерти Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья зачитала переписку Бишимбаева с контактом "Юля супер", с которой подсудимый общался 9 ноября. На вопрос судьи о том, кто такая "Юля супер", Бишимбаев ответил: "Это личная переписка, можно не смотреть?".

Переписка с "Юля супер" начинается 9 ноября в 19:07 и завершается в 19:36.

Бишимбаев: Как дела?

Юля супер: Приветствую, все в порядке, как твои?

Бишимбаев: Что дел? (Что делаешь - прим. ред.) Свободна?

Юля супер: Ресницы делала. Во сколько?

Адвокат потерпевшей стороны обратила внимание на то, что, переписываясь с Юлей, Бишимбаев параллельно пишет и звонит ясновидящей - он спрашивал "в себе ли" Салтанат.

"Обратите внимание, что 9 ноября в 19:17 Бишимбаев звонил "Гульнаре Шым" (название контакта ясновидящей - прим. ред.), а с 19:07 до 19:36 - одновременно с "Юлей супер" переписывался. То есть он обеспокоен (состоянием Салтанат - прим.авт.), звонит Гульнаре в Шымкент, одновременно цинично переписывается с другой женщиной", - сказала адвокат.

Также адвокат спросила: "Юля супер вам какие-то услуги оказывала?". На это Бишимбаев сказал, что они с ней "просто знакомые".

Вместе с тем вечером 9 ноября Бишимбаев переписывался с Гульнарой Насырбековой. Она присылает Бишимбаеву фото и пишет: "Кстати, ты пахнешь розами".

Отметим, на вчерашнем судебном заседании во время исследования телефона Бишимбаева судья включила видеофайлы, датированные 9 ноября. На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы. На дальнейших видеофайлах Бишимбаев требует признаться в интимной связи с другим мужчиной, задавая один и тот же вопрос несколько раз. Девушке приходится поклясться "будущими детьми".

После видео с телефона Бишимбаева показали стороне обвинения. В том числе брату Салтанат Нукеновой Айтбеку Амангельды. От жутких видеокадров он несколько раз закрывал руками глаза. Большую часть времени просмотра файлов Айтбек Амангельды просидел в слезах, закрывая руками рот.

Бишимбаев признался, что сам снимал это видео, и заявил, что таким образом хотел унизить Салтанат. При этом даже после просмотра ролика Бишимбаев не признал свою вину в убийстве с особой жестокостью.

Напомним, вчера СМИ вновь разрешили освещать процесс из зала суда. После стало известно, что Ксения Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева в Астане. Позже российская журналистка объяснила свое присутствие на заседании суда.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.