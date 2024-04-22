СМИ вновь допустили в зал суда по делу экс-министра Бишимбаева

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым. Сегодня СМИ вновь разрешили освещать процесс из зала суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Хотя судебное разбирательство транслируется в онлайн-режиме и доступно для просмотра всем пользователям СМИ, ранее журналистов удалили из зала суда. Сделано это было потому, что один из каналов обнародовал лица присяжных заседателей, что было запрещено. После этого все журналисты были удалены из зала судебного заседания.

Однако сегодня судья Айжан Кульбаева сообщила, что журналисты, желающие освещать процесс непосредственно из зала суда, могут вновь вернуться в зал.

"Учитывая, что у нас процесс ведется в открытом судебном заседании, в целях обеспечения принципов гласности судопроизводства, закрепленных в статье 29 Уголовно-процессуального кодекса, и справедливого судебного разбирательства суд считает необходимым допустить представителей СМИ в зал суда", - сообщила судья.

Сторона обвинения и адвокаты потерпевшей стороны возражений против допуска журналистов не высказали. Против допуска представителей СМИ выступил лишь адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов.

Отметим, судья также сообщила, что телеканал, рассекретивший присяжных, был привлечен к административной ответственности.

На прошлой неделе Верховный суд сообщил, что судью по делу Бишимбаева Айжан Кульбаеву взяли под охрану из-за угроз в ее адрес. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

Помимо этого, ранее на прошлой неделе один из присяжных не явился на заседание суда из-за состояния здоровья.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.