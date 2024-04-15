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"Неуважение к суду": заседание по делу Бишимбаева прервали из-за действий адвоката

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Адвокаты Лейла Рамазанова и Ерлан Газымжанов
Адвокаты Лейла Рамазанова и Ерлан Газымжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Судья Айжан Кульбаева прервала судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева по причине действий адвоката, заявив, что он проявляет неуважение к суду, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов в ходе заседания неоднократно вступал в диалог с судьей, вставляя реплики и возражения по поводу "однобокости процесса", "нарушения прав защиты", на что получал замечания и отклонения возражений.

Позже в спор с судьей вступил и подсудимый Куандык Бишимбаев, который упорно хотел дать комментарии по поводу показаний его брата Бахытжана Байжанова, на что тоже получил замечание от судьи.

После двух часов судебного заседания в таком ключе судья заявила о неуважении адвоката к суду.

"Суд считает необходимым обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении защитника Газымжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания. По этой причине суд удаляется в совещательную комнату", — заявила судья Айжан Кульбаева.

Сегодня в Астане продолжилось судебное разбирательство по делу о смерти Салтанат Нукеновой. Перед началом заседания стало известно, что один из присяжных не явился на суд и был заменен запасным присяжным.

На заседании суда адвокаты Куандыка Бишимбаева несколько раз высказали возражение судье, заявив, что суд ведется "однобоко". Но эти и другие возражения стороны защиты, которые заявляли, что их "права ущемляют", судья отклонила.

Напомним, на предыдущем заседании показания дал подсудимый Бахытжан Байжанов. Он попросил прощения у всех.

В ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев — ясновидящей.

Кроме того, в четверг, 11 апреля, Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи — процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084858-neuvazhenie-k-sudu-translyatsiyu-suda-nad-bishimbaevym-prervali-iz-za-deystviy-advokata/

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