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Бишимбаев ответил, почему Нукенова называла его нарциссом в переписке

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

В зале суда продолжают исследовать телефона Куандыка Бишимбаева. Сегодня судья зачитала скриншоты его переписки с погибшей Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде зачитали переписку со скриншотов между Бишимбаевым и Нукеновой от 17 июля прошлого года. В ней Салтанат пишет сообщение подсудимому, называя его нарциссом.

"Я не хочу остаться одинокой, а полюбить больше не смогу кого-то. Я много раз возвращалась, терпела все, прощала. Ты теперь прости меня, вернись ко мне. Если честно, я уходила, потому что начиталась всего: что нарцисс всегда будет вас обесценивать, за романтичным периодом опять настанет расшатывание…

Проанализировав наш брак, я поняла, что все по кругу происходило. Докажи мне, что это не так. Что ты можешь любить, быть верным, честным, заботливым. Я докажу тебе, что буду хорошей женой, и сделаю тебя самым счастливым. Я не хочу верить статьям и этим книгам, я хочу верить тебе", - пишет Салтанат Бишимбаеву.

Адвокат потерпевшей стороны спросила у Бишимбаева о том, почему в переписке Салтанат называет его нарциссом.

"Ну ей кто-то сказал. Я же говорил, она себя накрутила, начиталась каких-то книг", - пояснил подсудимый.

Отметим, на вчерашнем судебном заседании во время исследования телефона Бишимбаева судья включила видеофайлы, датированные 9 ноября. На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы. На дальнейших видеофайлах Бишимбаев требует признаться в интимной связи с другим мужчиной, задавая один и тот же вопрос несколько раз. Девушке приходится поклясться "будущими детьми".

После видео с телефона Бишимбаева показали стороне обвинения. В том числе брату Салтанат Нукеновой Айтбеку Амангельды. От жутких видеокадров он несколько раз закрывал руками глаза. Большую часть времени просмотра файлов Айтбек Амангельды просидел в слезах, закрывая руками рот.

Бишимбаев признался, что сам снимал это видео, и заявил, что таким образом хотел унизить Салтанат. При этом даже после просмотра ролика Бишимбаев не признал свою вину в убийстве с особой жестокостью.

Напомним, вчера СМИ вновь разрешили освещать процесс из зала суда. После стало известно, что Ксения Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева в Астане. Позже российская журналистка объяснила свое присутствие на заседании суда.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089175-bishimbaev-otvetil-pochemu-nukenova-nazyvala-ego-nartsissom-v-perepiske/

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