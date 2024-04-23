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Блогер Гульнара Насырбекова рассказала, какие отношения ее связывали с Бишимбаевым

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Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

Во время допроса свидетеля Гульнары Насырбековой ей задавали вопросы о том, какие отношения ее связывали с Куандыком Бишимбаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Гульнара Насырбекова рассказала, что с Бишимбаевым они являются одноклубниками по фитнесу, а также в гольф-клубе.

"Мы могли встретиться на гольф-поле, он предлагал нам поиграть вместе. Мы не друзья. Мы мало знакомые люди, одноклубники", - рассказала свидетель.

Однако, 9 ноября Бишимбаев пригласил Насырбекову на встречу в ресторан "BAU", где они около полутора часов разговаривали в VIP-кабинке. Там, по словам свидетеля, они обсуждали детей, рестораны, здоровое питание, а также блог Насырбековой.

"Мы разговаривали обо всем. О личной жизни не говорили вообще, потому что я не рассказываю о своей личной жизни (…) Он просто мой знакомый, мне неинтересна было его личная жизнь", - пояснила Нысарбекова.

После свидетель пояснила, что до 9 ноября в последний раз с Бишимбаевым виделась в гольф-клубе в сентябре-октябре. Насырбекова не помнит, чтобы ранее еще где-то с ним встречалась. Также свидетель рассказала, что познакомилась с Бишимбаевым в фитнес-клубе.

"Мы просто разговаривать стали, а так здоровались давно. Я туда 8-10 лет хожу. А так с одноклубниками все здороваются, спрашивают, как дела", - рассказала свидетель.

Переписка с Бишимбаевым у Нысарбековой не сохранилась, а номерами они обменялись еще в 2021 году, пояснила свидетель. Также женщина сообщила, что Салтанат она не видела и знакома с ней не была. Узнала о ней только после ее смерти в СМИ.

Отметим, в суде сегодня зачитали переписку Бишимбаева в день смерти Салтанат с другими женщинами. Он общался с контактами "Юля супер" и Гульнарой Насырбековой.

9 ноября, как сообщил Бишимбаев, к нему на встречу в ресторан BAU приходила Гульнара Насырбекова - с ней он провел около 2-х часов с 16:00. После встречи она перезвонила ему, о чем свидетельствует запись звонков в телефоне Бишимбаева, а затем прислала фото с подписью: "Кстати, ты пахнешь розами".

В ходе допроса Гульнара Насырбекова рассказала, зачем приезжала к Бишимбаеву в день смерти Нукеновой. А также она объяснила свое сообщение Бишимбаеву.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089874-bloger-gulnara-nasyrbekova-rasskazala-kakie-otnosheniya-ee-svyazyvali-s-bishimbaevym/

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