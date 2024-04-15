"Вы ведете суд однобоко": адвокаты Бишимбаева высказали возражение судье

На заседании суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой адвокаты Куандыка Бишимбаева несколько раз заявили возражение судье, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о назначении компьютерно-технического исследования сотового телефона Салтанат Нукеновой. По их мнению, сторона обвинения выборочно зачитала переписки из телефона убитой девушки, в материалах дела нет скриншотов переписок.

Адвокаты потерпевших напомнили, что на исследование телефона Салтанат Нукеновой в суде потратили целый день и предложили исследовать телефон Куандыка Бишимбаева.

Судья ходатайство адвокатов Бишимбаева отклонила, что не устроило защитников.

"Вы ведете суд однобоко, только беря в… пользу потерпевших. Здесь явно видно, что надо телефон вскрыть", - заявил адвокат Ерлан Газымжанов.

"Возражение защитника отклоняются связи с тем, что на предыдущем заседании сотовый телефон Нукеновой был исследован - все скриншоты были оглашены, помимо этого были оглашены и заметки", - заявила судья Айжан Кульбаева.

Также судья отклонила еще несколько возражений адвокатов Бишимбаева, которые заявляли, что их "права ущемляют".

"Сторона защиты всячески пытается ввести присяжных в заблуждение, высказывая необоснованные возражения", - заявила судья.

Напомним, на предыдущем судебном заседании 11 апреля Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи - процесс продолжился в прежнем режиме.

Ранее стало известно, что присяжных суда над Бишимбаевым рассекретили СМИ. По этом факту назначена проверка. Позже Верховный суд сделал заявление по этому поводу.

Добавим, что сегодня один из присяжных заседателей не явился на заседание суда по состоянию здоровья. Его заменил запасной присяжный.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.